Курганские погорельцы получили 500 жилищных сертификатов

03 июня 2023 в 10:28 Размер текста - 17 +

Курганским погорельцам выдали 500 сертификатов для покупки и строительства жилья Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области погорельцы получили 500 жилищных сертификатов. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». «Обработано 90 процентов заявлений от погорельцев. Выдано 500 сертификатов. Те, кто потерял единственное жилье и решил строить новый дом, получают также субсидию от Курганской ипотечно-жилищной корпорации», — написано в посте. По информации властей региона, материальную помощь по 100 и 300 тысяч рублей получили уже 403 погорельца. В посте также отмечается, что строительство новых домов с использованием жилищных сертификатов началось в деревне Логоушка Кетовского округа, заключают договоры с застройщиками и жители села Юлдус. Ранее URA.RU сообщало, что средняя сумма, которую начисляют курганским погорельцам по жилищному сертификату составляет около одного млн 542 тысяч рублей. Стоимость квадратного метра для начисления выплаты равна показателю средней рыночной стоимости для Курганской области на дату введения режима ЧС, то есть 57 тысяч 823 рубля.

В Курганской области погорельцы получили 500 жилищных сертификатов. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». «Обработано 90 процентов заявлений от погорельцев. Выдано 500 сертификатов. Те, кто потерял единственное жилье и решил строить новый дом, получают также субсидию от Курганской ипотечно-жилищной корпорации», — написано в посте. По информации властей региона, материальную помощь по 100 и 300 тысяч рублей получили уже 403 погорельца. В посте также отмечается, что строительство новых домов с использованием жилищных сертификатов началось в деревне Логоушка Кетовского округа, заключают договоры с застройщиками и жители села Юлдус. Ранее URA.RU сообщало, что средняя сумма, которую начисляют курганским погорельцам по жилищному сертификату составляет около одного млн 542 тысяч рублей. Стоимость квадратного метра для начисления выплаты равна показателю средней рыночной стоимости для Курганской области на дату введения режима ЧС, то есть 57 тысяч 823 рубля.