Губернатор Моор нашел способ выполнить свое обещание Путину

Губернатор Моор делегировал работу над концепцией межвузовского кампуса тюменским элитам

05 июня 2023 в 15:06 Размер текста - 17 +

Губернатор Моор поручил тюменским випам работать над кампусом, чтобы выполнить обещание перед Путиным Фото: Официальный сайт Президента России Губернатор Тюменской области Александр Моор выполнит обещание, данное президенту РФ Владимиру Путину, по постройке межвузовского кампуса за пять лет. Для того, чтобы обезопаситься от критики, он делегировал работу над концепцией комплекса тюменским элитам. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменской политики. «Создано несколько рабочих групп. В них работают представители законодательной и исполнительной власти, предпринимательства, сферы высшего образования. На заседаниях решаются вопросы, связанные со смысловым и инфраструктурным наполнением кампуса. Предыдущие наработки дополняются, придумываются новые», — поделился источник агентства. По данным источника агентства, политический ход Моора поможет обезопасить губернатора от возможных скандалов перед выборами: тема кампуса — триггерная для тюменцев из-за прошлых провалов с поиском земли под сооружение. Однако свою роль понимают и именитые представители рабочих групп. Никто из них публично не распространяется об участии в проекте. Губернатор Александр Моор пообещал Владимиру Путину построить межвузовский кампус за пять лет. Проект кампуса глава региона также представил премьер-министру Михаилу Мишустину. Тюменский кампус пиарил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Губернатор Тюменской области Александр Моор выполнит обещание, данное президенту РФ Владимиру Путину, по постройке межвузовского кампуса за пять лет. Для того, чтобы обезопаситься от критики, он делегировал работу над концепцией комплекса тюменским элитам. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменской политики. «Создано несколько рабочих групп. В них работают представители законодательной и исполнительной власти, предпринимательства, сферы высшего образования. На заседаниях решаются вопросы, связанные со смысловым и инфраструктурным наполнением кампуса. Предыдущие наработки дополняются, придумываются новые», — поделился источник агентства. По данным источника агентства, политический ход Моора поможет обезопасить губернатора от возможных скандалов перед выборами: тема кампуса — триггерная для тюменцев из-за прошлых провалов с поиском земли под сооружение. Однако свою роль понимают и именитые представители рабочих групп. Никто из них публично не распространяется об участии в проекте. Губернатор Александр Моор пообещал Владимиру Путину построить межвузовский кампус за пять лет. Проект кампуса глава региона также представил премьер-министру Михаилу Мишустину. Тюменский кампус пиарил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.