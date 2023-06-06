Замгенпрокурора РФ Зайцев поставил задачу тюменским силовикам

07 июня 2023 в 13:42 Размер текста - 17 +

Сергей Зайцев поручил тушить лесные пожары в первые сутки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев получил тюменским региональным управлениям МВД и МЧС усилить работу по устранению причин ЧС. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Зайцев 7 июня вместе с губернатором Александром Моором провел в Тюмени заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. «В первую очередь поставлена задача повысить эффективность тушения пожаров в первые сутки и оперативного выявления их очагов. Начальникам управлений МВД и МЧС России, руководителям профильных ведомств поручено активизировать работу по устранению причин ЧС, еще раз оценить работоспособность систем оповещения населения, состояние противопожарной техники, активнее вести профилактическую работу с населением», — рассказали в ведомстве. Кроме того, Зайцев поручил прокурору области Владиславу Московских системно следить за работой других ведомства. А также проверять законность расходования бюджетных денег. Ранее агентство писало, что замгенпрокурора РФ приедет в Тюмень с двухдневным визитом. В его планах, в частности, встреча с губернатором региона Александром Моором, а также посещение села Успенка, которое в мае пострадало от лесных пожаров.

Заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев получил тюменским региональным управлениям МВД и МЧС усилить работу по устранению причин ЧС. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Зайцев 7 июня вместе с губернатором Александром Моором провел в Тюмени заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. «В первую очередь поставлена задача повысить эффективность тушения пожаров в первые сутки и оперативного выявления их очагов. Начальникам управлений МВД и МЧС России, руководителям профильных ведомств поручено активизировать работу по устранению причин ЧС, еще раз оценить работоспособность систем оповещения населения, состояние противопожарной техники, активнее вести профилактическую работу с населением», — рассказали в ведомстве. Кроме того, Зайцев поручил прокурору области Владиславу Московских системно следить за работой других ведомства. А также проверять законность расходования бюджетных денег. Ранее агентство писало, что замгенпрокурора РФ приедет в Тюмень с двухдневным визитом. В его планах, в частности, встреча с губернатором региона Александром Моором, а также посещение села Успенка, которое в мае пострадало от лесных пожаров.