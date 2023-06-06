06 июня 2023

Замгенпрокурора РФ Зайцев поставил задачу тюменским силовикам

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Совет губернаторов при полпреде по УрФО. Екатеринбург , зайцев сергей
Сергей Зайцев поручил тушить лесные пожары в первые сутки Фото:
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Лесные пожары в России 2023

Заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев получил тюменским региональным управлениям МВД и МЧС усилить работу по устранению причин ЧС. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Зайцев 7 июня вместе с губернатором Александром Моором провел в Тюмени заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

«В первую очередь поставлена задача повысить эффективность тушения пожаров в первые сутки и оперативного выявления их очагов. Начальникам управлений МВД и МЧС России, руководителям профильных ведомств поручено активизировать работу по устранению причин ЧС, еще раз оценить работоспособность систем оповещения населения, состояние противопожарной техники, активнее вести профилактическую работу с населением», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, Зайцев поручил прокурору области Владиславу Московских системно следить за работой других ведомства. А также проверять законность расходования бюджетных денег.

Ранее агентство писало, что замгенпрокурора РФ приедет в Тюмень с двухдневным визитом. В его планах, в частности, встреча с губернатором региона Александром Моором, а также посещение села Успенка, которое в мае пострадало от лесных пожаров.

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Заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев получил тюменским региональным управлениям МВД и МЧС усилить работу по устранению причин ЧС. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Зайцев 7 июня вместе с губернатором Александром Моором провел в Тюмени заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. «В первую очередь поставлена задача повысить эффективность тушения пожаров в первые сутки и оперативного выявления их очагов. Начальникам управлений МВД и МЧС России, руководителям профильных ведомств поручено активизировать работу по устранению причин ЧС, еще раз оценить работоспособность систем оповещения населения, состояние противопожарной техники, активнее вести профилактическую работу с населением», — рассказали в ведомстве. Кроме того, Зайцев поручил прокурору области Владиславу Московских системно следить за работой других ведомства. А также проверять законность расходования бюджетных денег. Ранее агентство писало, что замгенпрокурора РФ приедет в Тюмень с двухдневным визитом. В его планах, в частности, встреча с губернатором региона Александром Моором, а также посещение села Успенка, которое в мае пострадало от лесных пожаров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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