05 июня 2023

В Тюменскую область приедет замгенпрокурора РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти Российской Федерации до 2025 года». Челябинск, зайцев сергей
Сергей Зайцев приедет в Тюменскую область на два дня Фото:

В Тюменскую область приедет заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев. Он планирует встретиться с губернатором региона Александром Моором, а также посетить село Успенка, которое в мае пострадало от лесных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Заместитель Генерального прокурора России Сергей Зайцев выехал с рабочей поездкой в Тюменскую область. В рамках двухдневной программы пребывания предусмотрены встречи с губернатором региона Александром Моором, руководителями правоохранительных органов, уполномоченным по правам ребенка, на которых предстоит обсудить актуальные для региона проблемы», — говорится в сообщении ведомства.

В прокуратуре добавили, что Зайцев примет участие в работе комиссии по ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Также в планах у замгенпрокурора РФ — встреча с пострадавшими от лесных пожаров жителями.

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В Тюменскую область приедет заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев. Он планирует встретиться с губернатором региона Александром Моором, а также посетить село Успенка, которое в мае пострадало от лесных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Заместитель Генерального прокурора России Сергей Зайцев выехал с рабочей поездкой в Тюменскую область. В рамках двухдневной программы пребывания предусмотрены встречи с губернатором региона Александром Моором, руководителями правоохранительных органов, уполномоченным по правам ребенка, на которых предстоит обсудить актуальные для региона проблемы», — говорится в сообщении ведомства. В прокуратуре добавили, что Зайцев примет участие в работе комиссии по ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Также в планах у замгенпрокурора РФ — встреча с пострадавшими от лесных пожаров жителями.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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