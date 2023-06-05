В Тюменскую область приедет замгенпрокурора РФ

06 июня 2023 в 15:33 Размер текста - 17 +

Сергей Зайцев приедет в Тюменскую область на два дня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюменскую область приедет заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев. Он планирует встретиться с губернатором региона Александром Моором, а также посетить село Успенка, которое в мае пострадало от лесных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Заместитель Генерального прокурора России Сергей Зайцев выехал с рабочей поездкой в Тюменскую область. В рамках двухдневной программы пребывания предусмотрены встречи с губернатором региона Александром Моором, руководителями правоохранительных органов, уполномоченным по правам ребенка, на которых предстоит обсудить актуальные для региона проблемы», — говорится в сообщении ведомства. В прокуратуре добавили, что Зайцев примет участие в работе комиссии по ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Также в планах у замгенпрокурора РФ — встреча с пострадавшими от лесных пожаров жителями.

В Тюменскую область приедет заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев. Он планирует встретиться с губернатором региона Александром Моором, а также посетить село Успенка, которое в мае пострадало от лесных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Заместитель Генерального прокурора России Сергей Зайцев выехал с рабочей поездкой в Тюменскую область. В рамках двухдневной программы пребывания предусмотрены встречи с губернатором региона Александром Моором, руководителями правоохранительных органов, уполномоченным по правам ребенка, на которых предстоит обсудить актуальные для региона проблемы», — говорится в сообщении ведомства. В прокуратуре добавили, что Зайцев примет участие в работе комиссии по ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Также в планах у замгенпрокурора РФ — встреча с пострадавшими от лесных пожаров жителями.