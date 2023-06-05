В Тюменскую область приедет замгенпрокурора РФ

В Тюменскую область приедет заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев. Он планирует встретиться с губернатором региона Александром Моором, а также посетить село Успенка, которое в мае пострадало от лесных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
«Заместитель Генерального прокурора России Сергей Зайцев выехал с рабочей поездкой в Тюменскую область. В рамках двухдневной программы пребывания предусмотрены встречи с губернатором региона Александром Моором, руководителями правоохранительных органов, уполномоченным по правам ребенка, на которых предстоит обсудить актуальные для региона проблемы», — говорится в сообщении ведомства.
В прокуратуре добавили, что Зайцев примет участие в работе комиссии по ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Также в планах у замгенпрокурора РФ — встреча с пострадавшими от лесных пожаров жителями.
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