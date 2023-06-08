Лжепатрули ГИБДД не смогли снизить аварийность на тюменской «трассе смерти»

На трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск расставили лжепатрули ГИБДД

На федеральных трассах Тюменской области расставили шериф-балки, имитирующие мигалки ДПС Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Шериф-балки, имитирующие в ночное время мигалки нарядов ГИБДД, не смогли снизить аварийность на федеральной трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, после установки маячков на федеральной трассе стало еще больше серьезных ДТП.

«Местные, тюменские водители уже знают, где расставлены шериф-балки. Поэтому просто их игнорируют. Это опасно, поскольку „обманки“ ставят на участках, где часто происходят аварии. Если на них не обращать внимание и не менять скорость движения — можно попасть в серьезное ДТП. В принципе, часто так и происходит. Особенно, после установки шериф-балок», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

В пресс-службе регионального управления ГИБДД агентству рассказали о том, что массовая установка шериф-балок на трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск прошла в мае этого года. «Пока сложно говорить о том, как сказалась установка шериф-балок на этой трассе: прошло слишком мало времени. Но на этом направлении в этом году действительно выросло количество аварий. Основные причины — выезд водителей на встречную полосу и превышение скоростного режима. Шериф-балки — это лишь одна из мер обеспечения безопасности на дорогах. Мы стараемся выпускать на федеральные трассы больше нарядов ДПС. И, в целом, комплексно работаем по этому направлению», — рассказали агентству в областной Госавтоинспекции.