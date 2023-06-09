09 июня 2023

Жительницу Кургана обвиняют в продаже алкоголя подростку

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Судебное заседание по уголовному делу Сироджова Мухридина. Кетово. Курган, уголовное дело, тюремщик, приговор, колония, тюрьма, судебное заседание, личное дело, сотрудник фсин
Обвиняемая находится под подпиской о невыезде Фото:

В Кургане продавщицу обвиняют в продаже алкоголя подростку 2007 года рождения. Об этом сообщается в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«Установлен факт продажи алкоголя подростку 2007 года рождения. Дознавателем против продавщицы возбуждено уголовное дело по ст. 151.1 УК РФ „Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции“. Санкция данной статьи предусматривает штраф до 80 тысяч рублей либо исправительные работы на срок до одного года», — сообщается в ведомстве.

Ранее женщина уже подвергалась административному наказанию по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ «Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния». На время следствия она будет находиться под подпиской о невыезде.

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В Кургане продавщицу обвиняют в продаже алкоголя подростку 2007 года рождения. Об этом сообщается в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «Установлен факт продажи алкоголя подростку 2007 года рождения. Дознавателем против продавщицы возбуждено уголовное дело по ст. 151.1 УК РФ „Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции“. Санкция данной статьи предусматривает штраф до 80 тысяч рублей либо исправительные работы на срок до одного года», — сообщается в ведомстве. Ранее женщина уже подвергалась административному наказанию по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ «Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния». На время следствия она будет находиться под подпиской о невыезде.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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