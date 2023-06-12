12 июня 2023
11 июня 2023

В курганском городе горячую воду вернули в десятки домов. Список

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Репетиция спектакля "Солярис", Театр-Театр. Пермь, струя воды
Подачу воды возобновили после проведения гидравлических испытаний Фото:

В городе Шадринске Курганской области после гидравлических испытаний вернули горячую воду в 33 дома. Об этом 13 июня в своей группе в соцсети «ВКонтакте» сообщили представители компании «Шадринские тепловые сети».

«В связи с успешно проведенными гидравлическими испытаниями 10 июня в соответствии с графиком возобновлена подача горячей воды. <…> Чтобы произвести запуск горячей воды в оставшиеся дома, необходимо подготовить участок тепломагистрали по улице Февральской от Комсомольской до Урицкого», — указано в сообщении.

Горячая вода появилась в домах, расположенных по адресам:

  • пер. Советский, 9;
  • ул. Гагарина, 13, 15;
  • ул. Ефремова, 6, 7, 10;
  • ул. Красноармейская 33, 35, 87, 89;
  • ул. Крестьянская, 7, 9, 11, 13, 16;
  • ул. Свердлова, 54, 56, 68, 70, 72, 76, 78, 80;
  • ул. Фабричная, 22, 27, 29, 31;
  • ул. Февральская, 51, 53, 55, 75, 77, 79.

В компании отметили, что на участке ул. Февральской от ул. Комсомольской до ул. Урицкого обнаружили четыре дефекта. После их устранения там проведут повторные испытания. Ремонтные работы на участке ориентировочно планируют закончить 1 июля.

Ранее стало известно, что в Кургане с 1 июня возобновили подачу горячей воды в 158 из 172 домов. В городе также поводятся гидравлические испытания.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В городе Шадринске Курганской области после гидравлических испытаний вернули горячую воду в 33 дома. Об этом 13 июня в своей группе в соцсети «ВКонтакте» сообщили представители компании «Шадринские тепловые сети». «В связи с успешно проведенными гидравлическими испытаниями 10 июня в соответствии с графиком возобновлена подача горячей воды. <…> Чтобы произвести запуск горячей воды в оставшиеся дома, необходимо подготовить участок тепломагистрали по улице Февральской от Комсомольской до Урицкого», — указано в сообщении. Горячая вода появилась в домах, расположенных по адресам: В компании отметили, что на участке ул. Февральской от ул. Комсомольской до ул. Урицкого обнаружили четыре дефекта. После их устранения там проведут повторные испытания. Ремонтные работы на участке ориентировочно планируют закончить 1 июля. Ранее стало известно, что в Кургане с 1 июня возобновили подачу горячей воды в 158 из 172 домов. В городе также поводятся гидравлические испытания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...