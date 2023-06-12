Подачу воды возобновили после проведения гидравлических испытаний Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В городе Шадринске Курганской области после гидравлических испытаний вернули горячую воду в 33 дома. Об этом 13 июня в своей группе в соцсети «ВКонтакте» сообщили представители компании «Шадринские тепловые сети».

«В связи с успешно проведенными гидравлическими испытаниями 10 июня в соответствии с графиком возобновлена подача горячей воды. <…> Чтобы произвести запуск горячей воды в оставшиеся дома, необходимо подготовить участок тепломагистрали по улице Февральской от Комсомольской до Урицкого», — указано в сообщении.

Горячая вода появилась в домах, расположенных по адресам:

пер. Советский, 9;

ул. Гагарина, 13, 15;

ул. Ефремова, 6, 7, 10;

ул. Красноармейская 33, 35, 87, 89;

ул. Крестьянская, 7, 9, 11, 13, 16;

ул. Свердлова, 54, 56, 68, 70, 72, 76, 78, 80;

ул. Фабричная, 22, 27, 29, 31;

ул. Февральская, 51, 53, 55, 75, 77, 79.

В компании отметили, что на участке ул. Февральской от ул. Комсомольской до ул. Урицкого обнаружили четыре дефекта. После их устранения там проведут повторные испытания. Ремонтные работы на участке ориентировочно планируют закончить 1 июля.

Ранее стало известно, что в Кургане с 1 июня возобновили подачу горячей воды в 158 из 172 домов. В городе также поводятся гидравлические испытания.