31 мая 2023

В десятках домов Кургана начинают запускать горячую воду. Список

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отключение ХВС. Курган , нет воды, отключение воды, водоснабжение, водопроводный кран, хвс
Опубликован список многоквартирных домов, в которых возобновят подачу горячей воды Фото:

В Кургане назвали дома, в которых с 1 июня возобновят подачу горячей воды. Об этом сообщается в группе «Курганская генерирующая компания» в социальной сети «ВКонтакте».

«Работы по устранению дефектов на вводах, оставшихся пять тепловых пунктов продолжаются и завершатся до 5 июня. С 1 июня централизованно будет запущена горячая вода в 158 из 172 домов. Запуск горячего водоснабжения в 39 домов с установленными в подвале водоводяными подогревателями (ВВП) также будет произведен по графику», — указано в посте компании.

Список домов, в которых включили горячую воду с 1 июня:

  • 1-й микрорайон 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 25а, 25б, 25в, 26а, 26в, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 35/1, 38
  • 2-й микрорайон 2, 3, 4, 4б, 8, 9, 10, 12, 15, 21, 20, 20Г, 22, 23, 24, 25, 26
  • 3-й микрорайон 3, 5, 6, 7, 8, 9, 26, 27, 29, 31, 34, 35, 37
  • 4-й микрорайон 31, 31 (второй дом)
  • 5-й микрорайон 1, 2, 3, 4, 4а, 6, 9, 10, 11, 24, 30, 35
  • 6-й микрорайон 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 10А, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 к1, 21, 21 к1, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
  • 6А микрорайон 1, 2, 10, 11
  • 7-й микрорайон 7, 10, 22, 16, 18, 18а, 18в
  • 11-й микрорайон 1, 5, 6, 7, 9, 8, 10, 14, 15, 16
  • Ул. Агрономическая 1, 3, 4, 5/2, 6, 7, 10, 12, 14, 16, 18, 20
  • Ул. Алексеева 1, 2, 3, 5 к2, 5, 5 к1, 15, 16, 16В, 16Г,
  • Ул. Анфиногенова 57, 100, 102, 106
  • Ул. Вишневая 1, 2, 3, 3А, 9, 10, 17
  • Станция Галкино 1, 5, 7
  • Ул. Калинина 107, 105
  • Ул. Карбышева 4, 10, 12
  • Ул. Луначарского 100, 102
  • Ул. Чернореченская 115, 127, 127 к1, 127 к2, 109 А, 109, 95, 97, 99, 101, 105, 107, 93, 89 А, 91, 91 А, 81,79, 83, 85, 87, 89,
  • Ул. Школьная 13, 24, 68
  • Сады Зауралья 1, 3, 5, 7, 11, 16, 17, 19, 20
  • 2-я Часовая 54а
  • Электровозная 23а, 23б, 23, 25, 25а, 27

Ранее URA.RU писало, что в Кургане начнется ремонт, после которого горячую воду будут давать быстрее. С 15 мая начался ремонт тепловых сетей на улице Правды.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане назвали дома, в которых с 1 июня возобновят подачу горячей воды. Об этом сообщается в группе «Курганская генерирующая компания» в социальной сети «ВКонтакте». «Работы по устранению дефектов на вводах, оставшихся пять тепловых пунктов продолжаются и завершатся до 5 июня. С 1 июня централизованно будет запущена горячая вода в 158 из 172 домов. Запуск горячего водоснабжения в 39 домов с установленными в подвале водоводяными подогревателями (ВВП) также будет произведен по графику», — указано в посте компании. Список домов, в которых включили горячую воду с 1 июня: Ранее URA.RU писало, что в Кургане начнется ремонт, после которого горячую воду будут давать быстрее. С 15 мая начался ремонт тепловых сетей на улице Правды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...