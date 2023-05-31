В Кургане назвали дома, в которых с 1 июня возобновят подачу горячей воды. Об этом сообщается в группе «Курганская генерирующая компания» в социальной сети «ВКонтакте».
«Работы по устранению дефектов на вводах, оставшихся пять тепловых пунктов продолжаются и завершатся до 5 июня. С 1 июня централизованно будет запущена горячая вода в 158 из 172 домов. Запуск горячего водоснабжения в 39 домов с установленными в подвале водоводяными подогревателями (ВВП) также будет произведен по графику», — указано в посте компании.
Список домов, в которых включили горячую воду с 1 июня:
- 1-й микрорайон 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 25а, 25б, 25в, 26а, 26в, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 35/1, 38
- 2-й микрорайон 2, 3, 4, 4б, 8, 9, 10, 12, 15, 21, 20, 20Г, 22, 23, 24, 25, 26
- 3-й микрорайон 3, 5, 6, 7, 8, 9, 26, 27, 29, 31, 34, 35, 37
- 4-й микрорайон 31, 31 (второй дом)
- 5-й микрорайон 1, 2, 3, 4, 4а, 6, 9, 10, 11, 24, 30, 35
- 6-й микрорайон 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 10А, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 к1, 21, 21 к1, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
- 6А микрорайон 1, 2, 10, 11
- 7-й микрорайон 7, 10, 22, 16, 18, 18а, 18в
- 11-й микрорайон 1, 5, 6, 7, 9, 8, 10, 14, 15, 16
- Ул. Агрономическая 1, 3, 4, 5/2, 6, 7, 10, 12, 14, 16, 18, 20
- Ул. Алексеева 1, 2, 3, 5 к2, 5, 5 к1, 15, 16, 16В, 16Г,
- Ул. Анфиногенова 57, 100, 102, 106
- Ул. Вишневая 1, 2, 3, 3А, 9, 10, 17
- Станция Галкино 1, 5, 7
- Ул. Калинина 107, 105
- Ул. Карбышева 4, 10, 12
- Ул. Луначарского 100, 102
- Ул. Чернореченская 115, 127, 127 к1, 127 к2, 109 А, 109, 95, 97, 99, 101, 105, 107, 93, 89 А, 91, 91 А, 81,79, 83, 85, 87, 89,
- Ул. Школьная 13, 24, 68
- Сады Зауралья 1, 3, 5, 7, 11, 16, 17, 19, 20
- 2-я Часовая 54а
- Электровозная 23а, 23б, 23, 25, 25а, 27
Ранее URA.RU писало, что в Кургане начнется ремонт, после которого горячую воду будут давать быстрее. С 15 мая начался ремонт тепловых сетей на улице Правды.
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