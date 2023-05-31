В десятках домов Кургана начинают запускать горячую воду. Список

01 июня 2023 в 15:52 Размер текста - 17 +

Опубликован список многоквартирных домов, в которых возобновят подачу горячей воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане назвали дома, в которых с 1 июня возобновят подачу горячей воды. Об этом сообщается в группе «Курганская генерирующая компания» в социальной сети «ВКонтакте». «Работы по устранению дефектов на вводах, оставшихся пять тепловых пунктов продолжаются и завершатся до 5 июня. С 1 июня централизованно будет запущена горячая вода в 158 из 172 домов. Запуск горячего водоснабжения в 39 домов с установленными в подвале водоводяными подогревателями (ВВП) также будет произведен по графику», — указано в посте компании. Список домов, в которых включили горячую воду с 1 июня: 1-й микрорайон 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 25а, 25б, 25в, 26а, 26в, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 35/1, 38

2-й микрорайон 2, 3, 4, 4б, 8, 9, 10, 12, 15, 21, 20, 20Г, 22, 23, 24, 25, 26

3-й микрорайон 3, 5, 6, 7, 8, 9, 26, 27, 29, 31, 34, 35, 37

4-й микрорайон 31, 31 (второй дом)

5-й микрорайон 1, 2, 3, 4, 4а, 6, 9, 10, 11, 24, 30, 35

6-й микрорайон 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 10А, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 к1, 21, 21 к1, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

6А микрорайон 1, 2, 10, 11

7-й микрорайон 7, 10, 22, 16, 18, 18а, 18в

11-й микрорайон 1, 5, 6, 7, 9, 8, 10, 14, 15, 16

Ул. Агрономическая 1, 3, 4, 5/2, 6, 7, 10, 12, 14, 16, 18, 20

Ул. Алексеева 1, 2, 3, 5 к2, 5, 5 к1, 15, 16, 16В, 16Г,

Ул. Анфиногенова 57, 100, 102, 106

Ул. Вишневая 1, 2, 3, 3А, 9, 10, 17

Станция Галкино 1, 5, 7

Ул. Калинина 107, 105

Ул. Карбышева 4, 10, 12

Ул. Луначарского 100, 102

Ул. Чернореченская 115, 127, 127 к1, 127 к2, 109 А, 109, 95, 97, 99, 101, 105, 107, 93, 89 А, 91, 91 А, 81,79, 83, 85, 87, 89,

Ул. Школьная 13, 24, 68

Сады Зауралья 1, 3, 5, 7, 11, 16, 17, 19, 20

2-я Часовая 54а

Электровозная 23а, 23б, 23, 25, 25а, 27 Ранее URA.RU писало, что в Кургане начнется ремонт, после которого горячую воду будут давать быстрее. С 15 мая начался ремонт тепловых сетей на улице Правды.

В Кургане назвали дома, в которых с 1 июня возобновят подачу горячей воды. Об этом сообщается в группе «Курганская генерирующая компания» в социальной сети «ВКонтакте». «Работы по устранению дефектов на вводах, оставшихся пять тепловых пунктов продолжаются и завершатся до 5 июня. С 1 июня централизованно будет запущена горячая вода в 158 из 172 домов. Запуск горячего водоснабжения в 39 домов с установленными в подвале водоводяными подогревателями (ВВП) также будет произведен по графику», — указано в посте компании. Список домов, в которых включили горячую воду с 1 июня: Ранее URA.RU писало, что в Кургане начнется ремонт, после которого горячую воду будут давать быстрее. С 15 мая начался ремонт тепловых сетей на улице Правды.