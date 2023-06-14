Депутат ГД Ильтяков стал соавтором законопроекта о запрете смены пола

15 июня 2023 в 11:17 Размер текста - 17 +

Законопроект, который помог подготовить Александр Ильтяков, приняли в первом чтении Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат Госдумы, представляющий Курганскую область, Александр Ильтяков стал соавтором законопроекта, запрещающего медицинскую смену пола. Об этом депутат написал в своем telegram-канале. «Единогласно приняли в первом чтении законопроект о запрете медицинской смены пола, за исключением, конечно, лечения врожденных физиологических аномалий у детей. Являюсь соавтором законопроекта», — рассказал Ильтяков. Он отметил, что законопроект поможет защитить национальные интересы. Так, по его мнению, Россию можно будет сохранить с культурными и семейными ценностями, а также традиционными устоями. Помимо этого, Ильтяков считает, что такая мера поможет «прикрыть» многомиллиардный бизнес по смене пола. В 2021 году Ильтяков опубликовал в сервисе TikTok видео, в котором он заявлял, что Бог не создавал представителей ЛГБТ. Позже видео было заблокировано, а комик Илья Соболев снял на него пародию.

Депутат Госдумы, представляющий Курганскую область, Александр Ильтяков стал соавтором законопроекта, запрещающего медицинскую смену пола. Об этом депутат написал в своем telegram-канале. «Единогласно приняли в первом чтении законопроект о запрете медицинской смены пола, за исключением, конечно, лечения врожденных физиологических аномалий у детей. Являюсь соавтором законопроекта», — рассказал Ильтяков. Он отметил, что законопроект поможет защитить национальные интересы. Так, по его мнению, Россию можно будет сохранить с культурными и семейными ценностями, а также традиционными устоями. Помимо этого, Ильтяков считает, что такая мера поможет «прикрыть» многомиллиардный бизнес по смене пола. В 2021 году Ильтяков опубликовал в сервисе TikTok видео, в котором он заявлял, что Бог не создавал представителей ЛГБТ. Позже видео было заблокировано, а комик Илья Соболев снял на него пародию.