Депутат ГД Ильтяков стал соавтором законопроекта о запрете смены пола

Депутат Госдумы, представляющий Курганскую область, Александр Ильтяков стал соавтором законопроекта, запрещающего медицинскую смену пола. Об этом депутат написал в своем telegram-канале.
«Единогласно приняли в первом чтении законопроект о запрете медицинской смены пола, за исключением, конечно, лечения врожденных физиологических аномалий у детей. Являюсь соавтором законопроекта», — рассказал Ильтяков.
Он отметил, что законопроект поможет защитить национальные интересы. Так, по его мнению, Россию можно будет сохранить с культурными и семейными ценностями, а также традиционными устоями. Помимо этого, Ильтяков считает, что такая мера поможет «прикрыть» многомиллиардный бизнес по смене пола.
В 2021 году Ильтяков опубликовал в сервисе TikTok видео, в котором он заявлял, что Бог не создавал представителей ЛГБТ. Позже видео было заблокировано, а комик Илья Соболев снял на него пародию.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.