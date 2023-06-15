Гостей ПМЭФ разместят на креслах, распечатанных в Перми на 3D принтере

Пермский стартап F2 Innovations («Ф2 Инновации») представил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) кресла, напечатанные на 3D принтере. Всего для гостей форума изготовлено 10 кресел, сообщается на сайте правительства Пермского края.
«Для ПМЭФ компания F2 innovations сделала 10 кресел, изготовленных из материала PETg. Они представлены на сцене стенда «Территории инноваций — информационно-технологической платформы», — информирует пресс-служба краевого правительства. На стенде показаны лучшие инновационные разработки отечественных и иностранных компаний.
Принтер, на котором изготавливались кресла, представляет собой открытый портал с экструдером. Он способен создавать детали габаритами до 3,5 метров в длину, 1,8 метров в ширину и 1,5 метра в высоту. Печать каждого кресла на принтере для ПМЭФ составила шесть часов. Ранее сообщалось, что стартап F2 Innovations получил миллионы рублей на расширение собственного производства.
XXVI Петербургский международный экономический форум стартовал в Санкт-Петербурге 14 июня. Ежегодная экономическая конференция завершит свою работу 17 июня.
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