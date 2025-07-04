В Перми 5 июля прошел городской национальный праздник татар и башкир — «Сабантуй-2025». Об этом сообщил глава города Эдуард Соснин в своем официальном telegram-канале.
«Пермяки целый день погружались в атмосферу гостеприимства, музыки и национального колорита! На городской эспланаде звучали татарские и башкирские мелодии, проходили соревнования по борьбе корэш, работали творческие площадки и ярмарки. Жители и гости города смогли насладиться выступлениями профессиональных коллективов из Татарстана и Башкортостана», — написал Соснин.
В рамках праздника на эспланаде также были организованы выставки, площадка «Детский Сабантуй» и дискотека. Кроме того, гости мероприятия участвовали в национальных играх и забавах.
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