04 июля 2025

В Перми прошел национальный праздник татар и башкир — «Сабантуй-2025». Видео

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Пермяков ждала ярмарка (архивное фото)
Пермяков ждала ярмарка (архивное фото) Фото:

В Перми 5 июля прошел городской национальный праздник татар и башкир — «Сабантуй-2025». Об этом сообщил глава города Эдуард Соснин в своем официальном telegram-канале.

«Пермяки целый день погружались в атмосферу гостеприимства, музыки и национального колорита! На городской эспланаде звучали татарские и башкирские мелодии, проходили соревнования по борьбе корэш, работали творческие площадки и ярмарки. Жители и гости города смогли насладиться выступлениями профессиональных коллективов из Татарстана и Башкортостана», — написал Соснин.

В рамках праздника на эспланаде также были организованы выставки, площадка «Детский Сабантуй» и дискотека. Кроме того, гости мероприятия участвовали в национальных играх и забавах. 

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В Перми 5 июля прошел городской национальный праздник татар и башкир — «Сабантуй-2025». Об этом сообщил глава города Эдуард Соснин в своем официальном telegram-канале. «Пермяки целый день погружались в атмосферу гостеприимства, музыки и национального колорита! На городской эспланаде звучали татарские и башкирские мелодии, проходили соревнования по борьбе корэш, работали творческие площадки и ярмарки. Жители и гости города смогли насладиться выступлениями профессиональных коллективов из Татарстана и Башкортостана», — написал Соснин. В рамках праздника на эспланаде также были организованы выставки, площадка «Детский Сабантуй» и дискотека. Кроме того, гости мероприятия участвовали в национальных играх и забавах. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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