04 июля 2025

Каждый третий пермяк оказался коллекционером

SuperJob: 3 из 10 пермяков коллекционируют монеты и банкноты
© Служба новостей «URA.RU»
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Чаще всего пермяки собирают монеты и банкноты
Чаще всего пермяки собирают монеты и банкноты Фото:

Каждый третий житель Перми увлекается коллекционированием, причем мужчины и молодежь демонстрируют наибольший интерес к этому хобби.  Такие данные содержатся в опросе сервиса по поиску работы SuperJob.

«31% пермяков признались, что собирают различные коллекции. Наибольшей популярностью пользуется нумизматика — монеты и банкноты коллекционируют 30% опрошенных. На втором месте фигурки и статуэтки (9%), следом идут книги и игрушки (по 6%). Филателистов среди пермяков оказалось 5%, столько же респондентов собирают „знания, мысли, опыт“, — говорится в исследовании.

Посуду, открытки и календари собирают по 4% опрошенных. Музыкальные записи коллекционируют 3% респондентов. Значки, парфюмерию и одежду — по 2%.

Исследование выявило интересные тенденции: мужчины чаще женщин увлекаются коллекционированием (34% против 28%), а среди молодежи до 35 лет коллекционеров больше, чем среди старшего поколения. Также замечено, что жители с доходом от 100 тысяч рублей в месяц чаще занимаются собирательством, чем менее обеспеченные горожане.

Гендерные различия проявились и в предпочтениях: женщины чаще собирают статуэтки и книги, тогда как мужчины предпочитают игрушки и марки. В списке увлечений пермяков также значатся открытки, календари, музыкальные записи, значки, парфюмерия и даже антиквариат.

Ранее URA.RU рассказывало, что лишь 13% пермяков согласны полностью перейти на безналичные расчеты. Подавляющее большинство (73%) выступает против полного отказа от наличных. Среди аргументов — невозможность везде расплатиться картой, привязанность к «живым» деньгам, боязнь тотального контроля.

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Каждый третий житель Перми увлекается коллекционированием, причем мужчины и молодежь демонстрируют наибольший интерес к этому хобби.  Такие данные содержатся в опросе сервиса по поиску работы SuperJob. «31% пермяков признались, что собирают различные коллекции. Наибольшей популярностью пользуется нумизматика — монеты и банкноты коллекционируют 30% опрошенных. На втором месте фигурки и статуэтки (9%), следом идут книги и игрушки (по 6%). Филателистов среди пермяков оказалось 5%, столько же респондентов собирают „знания, мысли, опыт“, — говорится в исследовании. Посуду, открытки и календари собирают по 4% опрошенных. Музыкальные записи коллекционируют 3% респондентов. Значки, парфюмерию и одежду — по 2%. Исследование выявило интересные тенденции: мужчины чаще женщин увлекаются коллекционированием (34% против 28%), а среди молодежи до 35 лет коллекционеров больше, чем среди старшего поколения. Также замечено, что жители с доходом от 100 тысяч рублей в месяц чаще занимаются собирательством, чем менее обеспеченные горожане. Гендерные различия проявились и в предпочтениях: женщины чаще собирают статуэтки и книги, тогда как мужчины предпочитают игрушки и марки. В списке увлечений пермяков также значатся открытки, календари, музыкальные записи, значки, парфюмерия и даже антиквариат. Ранее URA.RU рассказывало, что лишь 13% пермяков согласны полностью перейти на безналичные расчеты. Подавляющее большинство (73%) выступает против полного отказа от наличных. Среди аргументов — невозможность везде расплатиться картой, привязанность к «живым» деньгам, боязнь тотального контроля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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