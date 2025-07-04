Каждый третий пермяк оказался коллекционером

Каждый третий житель Перми увлекается коллекционированием, причем мужчины и молодежь демонстрируют наибольший интерес к этому хобби. Такие данные содержатся в опросе сервиса по поиску работы SuperJob.
«31% пермяков признались, что собирают различные коллекции. Наибольшей популярностью пользуется нумизматика — монеты и банкноты коллекционируют 30% опрошенных. На втором месте фигурки и статуэтки (9%), следом идут книги и игрушки (по 6%). Филателистов среди пермяков оказалось 5%, столько же респондентов собирают „знания, мысли, опыт“, — говорится в исследовании.
Посуду, открытки и календари собирают по 4% опрошенных. Музыкальные записи коллекционируют 3% респондентов. Значки, парфюмерию и одежду — по 2%.
Исследование выявило интересные тенденции: мужчины чаще женщин увлекаются коллекционированием (34% против 28%), а среди молодежи до 35 лет коллекционеров больше, чем среди старшего поколения. Также замечено, что жители с доходом от 100 тысяч рублей в месяц чаще занимаются собирательством, чем менее обеспеченные горожане.
Гендерные различия проявились и в предпочтениях: женщины чаще собирают статуэтки и книги, тогда как мужчины предпочитают игрушки и марки. В списке увлечений пермяков также значатся открытки, календари, музыкальные записи, значки, парфюмерия и даже антиквариат.
Ранее URA.RU рассказывало, что лишь 13% пермяков согласны полностью перейти на безналичные расчеты. Подавляющее большинство (73%) выступает против полного отказа от наличных. Среди аргументов — невозможность везде расплатиться картой, привязанность к «живым» деньгам, боязнь тотального контроля.
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