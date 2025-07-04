В микрорайоне Парковый в Перми планируют построить восьмиэтажный дом

В Дзержинском районе Перми за торговыми центрами «Земляника» и «Парк Авеню» планируется строительство восьмиэтажного жилого дома площадью до 6,7 тыс квадратных метров. Такие данные содержатся в документации по планировке территорий, которое приказом утвердило региональное минимущество.
«Утвержденная документация охватывает участок площадью 3,43 гектара. Он ограничен улицами Строителей, Вокзальной, Уфалейской и Песчаной, а также рядом расположенными зданиями по адресам: ул. Строителей, 48а, проспект Парковый, 15в, 17, 17а, 23, 25а. На территории за ТЦ „Земляника“ (Парковый, 17) и „Парк Авеню“ (Парковый, 23) предусмотрено размещение многоквартирного дома высотой не более восьми этажей», — сообщает telegram-канал «Коммерсантъ-Пермь» со ссылкой на данные министерства.
Согласно утвержденной документации, площадь будущего жилого дома не превысит 6,7 тысяч квадратных метров. Новостройка займет территорию 2,8 тыс квадратных метров. В этой локации предполагается также обустроить не менее 29 парковочных мест.
Ранее в Перми также был одобрен проект строительства шестиэтажного жилого дома на улице Подгорной, 61. Эта фирма вернулась на строительный рынок города в 2023 году, приобретя несколько участков под застройку после длительного перерыва. Новые проекты свидетельствуют о продолжающемся развитии жилищного строительства в краевой столице.
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