Жители Кунгура обнаружили разрушенные надгробия на Вознесенском некрополе XIX века

Жители Кунгура обеспокоены состоянием старинного Вознесенского некрополя, где сохранились захоронения XIX века — местные активисты обнаружили разрушенные надгробия со следами недавнего вмешательства техники. Об этом сообщают пермские СМИ.
«Этот некрополь — часть нашей истории. Здесь покоятся купцы, мещане, чиновники, участники польских восстаний и даже чехословацкие легионеры. В 2010 году начались работы по созданию на сохранившейся части кладбища историко-ландшафтного комплекса „Вознесенский некрополь“. Но как видим, что-то пошло не так. Снос надгробий можно расценивать не иначе как акт вандализма!», — рассказывает жительница Кунгура Наталья Русецкая. Ее слова передает издание «КП-Пермь».
Поводом для тревоги стали фотографии, опубликованные Русецкой в соцсетях в начале июля после посещения территории у Вознесенской церкви. На снимках видны поврежденные памятники и следы техники. Вознесенское кладбище, основанное в 1829 году, известно как уникальный многоконфессиональный некрополь с православными, мусульманскими, католическими и иудейскими участками.
В администрации Кунгура изданию «КП-Пермь» рассказали, что основные разрушения на кладбище произошли еще в середине прошлого века, а заметили их местные жители, потому что недавно снесли забор. Чиновники пообещали рассмотреть вопрос о разработке проекта и проведении изысканий, генетических экспертиз с целью приведения комплекса в нормативное состояние при формировании бюджета на 2026-2028 годы.
Однако местные жители не согласны с такой позицией. Они указывают на явные признаки недавних повреждений исторических памятников и требуют срочных мер по сохранению некрополя.
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