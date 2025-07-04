Стало меньше несчастных случаев на производственных объектах в Пермском крае

На территории Прикамья в первом полугодии количество несчастных случаев на производстве сократилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции труда региона.
«За шесть месяцев 2025 года завершено расследование 30 производственных несчастных случаев, тогда как годом ранее их было 33. В числе таких инцидентов — 23 случая с тяжелым исходом, четыре со смертельным, а три происшествия носили групповой характер», — написано в telegram-канале ведомства.
Большинство происшествий (17 случаев) зарегистрировано в обрабатывающей промышленности. Анализ показал, что чаще всего рабочие получали травмы при падении с высоты (40% случаев), воздействии движущихся предметов (23%), а также при падении и обрушении предметов, материалов или земли (17%).
Основными причинами несчастных случаев названы неудовлетворительная организация производства (27%), нарушение технологического процесса (23%) и несоблюдение работниками трудовой дисциплины (13%). В инспекции также сообщили, что помимо производственных травм, в первом полугодии расследовано 24 инцидента, не связанных с травмами на предприятии.
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