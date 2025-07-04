04 июля 2025

Стало меньше несчастных случаев на производственных объектах в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Сфера обрабатывающей промышленности признана самой травмоопасной
Сфера обрабатывающей промышленности признана самой травмоопасной Фото:

На территории Прикамья в первом полугодии количество несчастных случаев на производстве сократилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции труда региона.

«За шесть месяцев 2025 года завершено расследование 30 производственных несчастных случаев, тогда как годом ранее их было 33. В числе таких инцидентов — 23 случая с тяжелым исходом, четыре со смертельным, а три происшествия носили групповой характер», — написано в telegram-канале ведомства.

Большинство происшествий (17 случаев) зарегистрировано в обрабатывающей промышленности. Анализ показал, что чаще всего рабочие получали травмы при падении с высоты (40% случаев), воздействии движущихся предметов (23%), а также при падении и обрушении предметов, материалов или земли (17%).

Основными причинами несчастных случаев названы неудовлетворительная организация производства (27%), нарушение технологического процесса (23%) и несоблюдение работниками трудовой дисциплины (13%). В инспекции также сообщили, что помимо производственных травм, в первом полугодии расследовано 24 инцидента, не связанных с травмами на предприятии.

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На территории Прикамья в первом полугодии количество несчастных случаев на производстве сократилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции труда региона. «За шесть месяцев 2025 года завершено расследование 30 производственных несчастных случаев, тогда как годом ранее их было 33. В числе таких инцидентов — 23 случая с тяжелым исходом, четыре со смертельным, а три происшествия носили групповой характер», — написано в telegram-канале ведомства. Большинство происшествий (17 случаев) зарегистрировано в обрабатывающей промышленности. Анализ показал, что чаще всего рабочие получали травмы при падении с высоты (40% случаев), воздействии движущихся предметов (23%), а также при падении и обрушении предметов, материалов или земли (17%). Основными причинами несчастных случаев названы неудовлетворительная организация производства (27%), нарушение технологического процесса (23%) и несоблюдение работниками трудовой дисциплины (13%). В инспекции также сообщили, что помимо производственных травм, в первом полугодии расследовано 24 инцидента, не связанных с травмами на предприятии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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