Полиция Перми объявила в розыск женщину, подозреваемую в совершении мошенничества. Об этом сообщается в соцсети «Вконтакте» городского ведомства.
«Отдел полиции № 2 Индустриального района Перми разыскивает женщину. Она подозревается в совершении преступления по части 3 статьи 159 УК РФ („Мошенничество“)», — рассказали в ведомстве.
Правоохранители опубликовали фото женщины, но ее личность пока не установлена. Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия, чтобы задержать подозреваемую.
Сотрудники полиции обращается к пермякам с просьбой помочь в розыске и сообщить любую информацию о личности или местонахождении разыскиваемой. Сообщить сведения можно по телефонам: 8 (342) 218-84-10, 8 (342) 218-84-12 или 02 (с мобильного — 102).
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