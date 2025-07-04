04 июля 2025

Полицейские просят пермяков помочь в поисках злоумышленницы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейские распространили фото
Полицейские распространили фото Фото:

Полиция Перми объявила в розыск женщину, подозреваемую в совершении мошенничества. Об этом сообщается в соцсети «Вконтакте» городского ведомства.

«Отдел полиции № 2 Индустриального района Перми разыскивает женщину. Она подозревается в совершении преступления по части 3 статьи 159 УК РФ („Мошенничество“)», — рассказали в ведомстве.

Правоохранители опубликовали фото женщины, но ее личность пока не установлена. Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия, чтобы задержать подозреваемую.

Сотрудники полиции обращается к пермякам с просьбой помочь в розыске и сообщить любую информацию о личности или местонахождении разыскиваемой. Сообщить сведения можно по телефонам: 8 (342) 218-84-10, 8 (342) 218-84-12 или 02 (с мобильного — 102).

Женщину просят опознать по фотографии
Женщину просят опознать по фотографии
Фото:

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Полиция Перми объявила в розыск женщину, подозреваемую в совершении мошенничества. Об этом сообщается в соцсети «Вконтакте» городского ведомства. «Отдел полиции № 2 Индустриального района Перми разыскивает женщину. Она подозревается в совершении преступления по части 3 статьи 159 УК РФ („Мошенничество“)», — рассказали в ведомстве. Правоохранители опубликовали фото женщины, но ее личность пока не установлена. Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия, чтобы задержать подозреваемую. Сотрудники полиции обращается к пермякам с просьбой помочь в розыске и сообщить любую информацию о личности или местонахождении разыскиваемой. Сообщить сведения можно по телефонам: 8 (342) 218-84-10, 8 (342) 218-84-12 или 02 (с мобильного — 102).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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