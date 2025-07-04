В Пермском крае резко подорожал кофе

Стоимость кофе в Пермском крае за год выросла на 21% — теперь 150 граммов обжаренных зерен в среднем стоят 315 рублей вместо прежних 260. Такие данные приводит аналитический сервис «Контур.Маркет», изучивший 401 тыс. чеков за май-июнь 2024 и 2025 годов.
«В Пермском крае за год стоимость кофе выросла на 21%. При этом интерес к покупке зерен снизился год к году на 11%. Кофе на маркетплейсах в среднем подорожал также, как в рознице — на треть. Однако спрос год к году вырос почти в два раза — на 87,3%. Особенно популярны стали дрип-пакеты (+170%), растворимый (+140%) и молотый кофе (+109%)», — сообщает сервис. Его цитирует «РБК-Пермь».
Эксперты связывают рост цен с мировыми биржевыми котировками и логистическими сложностями. Последние три года производители прогнозировали удорожание из-за нестабильной урожайности. В мае 2025 года торги на бирже даже приостанавливали из-за резкого скачка цен.
Параллельно в Прикамье подорожал какао (+9%), но спрос на него упал на 24%. В то же время чай в регионе, в отличие от других областей, подешевел на 2%.
Владельцы кофеен, несмотря на рост закупочных цен, стараются сдерживать стоимость напитков, чтобы не терять клиентов. По прогнозам, в новом сезоне цена на зеленое зерно может снизиться, но как это повлияет на конечную стоимость — пока неясно. Эксперты считают, что пермяки могут реже покупать кофе, но полностью от него не откажутся.
Ранее URA.RU рассказывало, что цены на необжаренные кофейные зерна в Перми начнут расти на фоне неурожая в Бразилии и Вьетнаме, вызванного засухой. Это приведет к увеличению стоимости напитков в местных кофейнях. По прогнозам, повышение может составить от 30 до 40%.
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