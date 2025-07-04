Крупный завод в Пермском крае сменил управляющую организацию

АО «Росхим» стало управляющей организацией АО «Березниковский содовый завод» (БСЗ), одного из крупнейших химических предприятий Пермского края. Об этом свидетельствуют данные системы «СПАРК-Интерфакс» — соответствующие изменения в ЕГРЮЛ внесены 1 июля 2025 года.
«АО „Росхим“ стало управляющей организацией АО „Березниковский содовый завод“ (БСЗ). Изменения в ЕГРЮЛ внесены 1 июля. С 1 июля 2019 года должность генерального директора БСЗ занимал Эдуард Давыдов. С 2022 года он также возглавляет и АО „Росхим“, являющееся основным акционером содового завода», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс».
Ранее URA.RU писало, что совет директоров БСЗ принял решение о досрочном прекращении полномочий Давыдова На этом же заседании стало известно, что новая управляющая компания будет получать вознаграждение в размере 3,239 млн рублей в месяц (без НДС)
Ранее на Березниковском содовом заводе реализовали два инвестиционных проекта по модернизации оборудования, что должно повысить эффективность и снизить эксплуатационные риски. Завод, основанный в 1883 году, завершил основные строительные и монтажные работы, а новые технологии планируется внедрить уже в этом году. Аналогичные процессы обновления проходят и на других крупных химических предприятиях Пермского края.
АО «Березниковский содовый завод» является одним из крупнейших предприятий химической отрасли и старейшим содовым заводом в России. Первый пуд кальцинированной соды на заводе был получен в 1883 году.
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