04 июля 2025

На стройке в Перми нашли уникальный утюг XIX века. Фото

В Перми рабочие нашли старинные утюги во время строительства тоннеля
© Служба новостей «URA.RU»
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Во время строительства транспортного тоннеля в толще грунта нашли чугунные утюги
Во время строительства транспортного тоннеля в толще грунта нашли чугунные утюги Фото:

Во время строительства транспортного тоннеля на улице Вишерской в Перми рабочие обнаружили два чугунных утюга, один из которых — уникальный калильный утюг конца XIX века, произведенный на заводе братьев Алпатовых в Туле. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.

«Во время основных этапов работ по строительству транспортного тоннеля на улице Вишерской в толще грунта нашли два чугунных утюга. Один из них — цельнолитой калильный утюг конца XIX века, произведенный на заводе братьев Алпатовых в Туле. Таких экспонатов в Пермском крае на сегодняшний день нет», — написал Махонин.

Находка свидетельствует о том, что на месте нынешних строительных работ ранее располагался жилой квартал, что подтверждает историческую значимость территории. Обнаруженные утюги передадут в фонд Пермского краеведческого музея, чтобы сохранить их для будущих поколений.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми строительство тоннеля под Транссибирской магистралью в створе улицы Вишерской вышло на финальную стадию. Движение по нему откроют к 1 сентября 2025 года.

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Во время строительства транспортного тоннеля на улице Вишерской в Перми рабочие обнаружили два чугунных утюга, один из которых — уникальный калильный утюг конца XIX века, произведенный на заводе братьев Алпатовых в Туле. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. «Во время основных этапов работ по строительству транспортного тоннеля на улице Вишерской в толще грунта нашли два чугунных утюга. Один из них — цельнолитой калильный утюг конца XIX века, произведенный на заводе братьев Алпатовых в Туле. Таких экспонатов в Пермском крае на сегодняшний день нет», — написал Махонин. Находка свидетельствует о том, что на месте нынешних строительных работ ранее располагался жилой квартал, что подтверждает историческую значимость территории. Обнаруженные утюги передадут в фонд Пермского краеведческого музея, чтобы сохранить их для будущих поколений. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми строительство тоннеля под Транссибирской магистралью в створе улицы Вишерской вышло на финальную стадию. Движение по нему откроют к 1 сентября 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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