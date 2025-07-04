Во время строительства транспортного тоннеля на улице Вишерской в Перми рабочие обнаружили два чугунных утюга, один из которых — уникальный калильный утюг конца XIX века, произведенный на заводе братьев Алпатовых в Туле. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.
«Во время основных этапов работ по строительству транспортного тоннеля на улице Вишерской в толще грунта нашли два чугунных утюга. Один из них — цельнолитой калильный утюг конца XIX века, произведенный на заводе братьев Алпатовых в Туле. Таких экспонатов в Пермском крае на сегодняшний день нет», — написал Махонин.
Находка свидетельствует о том, что на месте нынешних строительных работ ранее располагался жилой квартал, что подтверждает историческую значимость территории. Обнаруженные утюги передадут в фонд Пермского краеведческого музея, чтобы сохранить их для будущих поколений.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми строительство тоннеля под Транссибирской магистралью в створе улицы Вишерской вышло на финальную стадию. Движение по нему откроют к 1 сентября 2025 года.
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