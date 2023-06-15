Курганский губернатор Шумков обсудил инвест-проекты с бизнесменами из Индии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023)

Делегация Курганской области во главе с губернатором Вадимом Шумковым встретилась с представителями ассоциации индийских компаний. На встрече обсудили возможность совместных проектов в Курганской области с участием бизнеса из Индии. Об этом рассказали в telegram-канале правительства.

«Губернатор Курганской области Вадим Шумков <…> провел встречу с президентом некоммерческого партнерства Индийский Бизнес Альянс», — рассказали в правительстве. Встреча состоялась в рамках проходящего в Санкт-Петербурге международного экономического форума (ПМЭФ).

Вместе с индийскими бизнесменами чиновники обсудили возможности сотрудничества. Зарубежных коммерсантов интересовало развитие сельского хозяйства. Также участники встречи обговорили потенциальные проекты в фармацевтике, логистике и развитии бизнеса с возобновляемыми источниками энергии.

Ранее URA.RU сообщало, что курганская делегация на ПМЭФ подписала соглашение с иностранными инвесторами. Декларация о сотрудничестве была заключена с турецкими бизнесменами.

Курганские власти на ПМФЭ-2023 встретились с бизнесменами из Индии фото: правительство Курганской области