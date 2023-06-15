Делегация Курганской области во главе с губернатором Вадимом Шумковым встретилась с представителями ассоциации индийских компаний. На встрече обсудили возможность совместных проектов в Курганской области с участием бизнеса из Индии. Об этом рассказали в telegram-канале правительства.
«Губернатор Курганской области Вадим Шумков <…> провел встречу с президентом некоммерческого партнерства Индийский Бизнес Альянс», — рассказали в правительстве. Встреча состоялась в рамках проходящего в Санкт-Петербурге международного экономического форума (ПМЭФ).
Вместе с индийскими бизнесменами чиновники обсудили возможности сотрудничества. Зарубежных коммерсантов интересовало развитие сельского хозяйства. Также участники встречи обговорили потенциальные проекты в фармацевтике, логистике и развитии бизнеса с возобновляемыми источниками энергии.
Делегация Курганской области во главе с губернатором Вадимом Шумковым встретилась с представителями ассоциации индийских компаний. На встрече обсудили возможность совместных проектов в Курганской области с участием бизнеса из Индии. Об этом рассказали в telegram-канале правительства. «Губернатор Курганской области Вадим Шумков <…> провел встречу с президентом некоммерческого партнерства Индийский Бизнес Альянс», — рассказали в правительстве. Встреча состоялась в рамках проходящего в Санкт-Петербурге международного экономического форума (ПМЭФ). Вместе с индийскими бизнесменами чиновники обсудили возможности сотрудничества. Зарубежных коммерсантов интересовало развитие сельского хозяйства. Также участники встречи обговорили потенциальные проекты в фармацевтике, логистике и развитии бизнеса с возобновляемыми источниками энергии. Ранее URA.RU сообщало, что курганская делегация на ПМЭФ подписала соглашение с иностранными инвесторами. Декларация о сотрудничестве была заключена с турецкими бизнесменами.