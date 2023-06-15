15 июня 2023

Курганские власти обсудили новые проекты с бизнесменами из Индии. Фото

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Семинар-совещание к заседанию Госсовета. Москва, шумков вадим
Курганский губернатор Шумков обсудил инвест-проекты с бизнесменами из Индии Фото:
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XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023)

Делегация Курганской области во главе с губернатором Вадимом Шумковым встретилась с представителями ассоциации индийских компаний. На встрече обсудили возможность совместных проектов в Курганской области с участием бизнеса из Индии. Об этом рассказали в telegram-канале правительства.

«Губернатор Курганской области Вадим Шумков <…> провел встречу с президентом некоммерческого партнерства Индийский Бизнес Альянс», — рассказали в правительстве. Встреча состоялась в рамках проходящего в Санкт-Петербурге международного экономического форума (ПМЭФ).

Вместе с индийскими бизнесменами чиновники обсудили возможности сотрудничества. Зарубежных коммерсантов интересовало развитие сельского хозяйства. Также участники встречи обговорили потенциальные проекты в фармацевтике, логистике и развитии бизнеса с возобновляемыми источниками энергии.

Ранее URA.RU сообщало, что курганская делегация на ПМЭФ подписала соглашение с иностранными инвесторами. Декларация о сотрудничестве была заключена с турецкими бизнесменами.

Курганские власти на ПМФЭ-2023 встретились с бизнесменами из Индии
Курганские власти на ПМФЭ-2023 встретились с бизнесменами из Индии
Представителей бизнес-альянса интересовало сотрудничество с курганцами в сельском хозяйстве, фармацевтике, энергетики
Представителей бизнес-альянса интересовало сотрудничество с курганцами в сельском хозяйстве, фармацевтике, энергетики

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Делегация Курганской области во главе с губернатором Вадимом Шумковым встретилась с представителями ассоциации индийских компаний. На встрече обсудили возможность совместных проектов в Курганской области с участием бизнеса из Индии. Об этом рассказали в telegram-канале правительства. «Губернатор Курганской области Вадим Шумков <…> провел встречу с президентом некоммерческого партнерства Индийский Бизнес Альянс», — рассказали в правительстве. Встреча состоялась в рамках проходящего в Санкт-Петербурге международного экономического форума (ПМЭФ). Вместе с индийскими бизнесменами чиновники обсудили возможности сотрудничества. Зарубежных коммерсантов интересовало развитие сельского хозяйства. Также участники встречи обговорили потенциальные проекты в фармацевтике, логистике и развитии бизнеса с возобновляемыми источниками энергии. Ранее URA.RU сообщало, что курганская делегация на ПМЭФ подписала соглашение с иностранными инвесторами. Декларация о сотрудничестве была заключена с турецкими бизнесменами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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