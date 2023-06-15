«Роснефть» поможет социальному и промышленному развитию Тюменской области

«Роснефть» заключила соглашение о сотрудничестве с Тюменской областью

Документ подписали на ПМЭФ 2023 Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Губернатор Тюменской области и глава «Роснефти» Игорь Сечин подписали документ, согласно которому крупная нефтегазовая компания поможет региону в освоении минералов и углеводородов, развитии социальных и промышленных программ, а также различных проектах. Соответствующее соглашение они заключили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ 2023).

«Глава „Роснефти“ Игорь Сечин и Губернатор Тюменской области Александр Моор подписали документ в рамках ПМЭФ 23. Соглашение нацелено на реализацию промышленных и социальных программ, способствующих комплексному развитию Тюменской области, а также на создание экономических, правовых и организационных условий в целях реализации проектов, стратегически значимых для экономики региона», — сообщает пресс-служба «Роснефти».

Там также отметили направления сотрудничества, которые станут ключевыми в отношениях региона и компании. Среди них создание условий для развития минерально-сырьевой базы и добычи сложных в разработке запасов углеводородов, вовлечение тюменских компаний в сотрудничество в «Роснефтью», обеспечение региона нефтепродуктами и развитие энергетического потенциала Тюменской области. Дополнительно будут реализовываться программы по защите окружающей среды и по социально-экономической тематике.

Ранее URA.RU сообщало, что на ПМЭФ 2023 Тюменская область договорилась о сотрудничестве с Пермским краем в области науки и образования. Соглашение коснется и сферы технологий, цифровизации, а также молодежной политики.