В Тюмени ищут работника супермаркета в Израиль с зарплатой в 340 тысяч рублей

20 июня 2023 в 06:30 Размер текста - 17 +

На вакансию рассматриваются люди без опыта и без знания языка Фото: Размик Закарян © URA.RU В Тюмени ищут человека, который хочет поехать работать супермаркете в Израиле. Работодатель предлагает зарплату от 280 до 340 тысяч рублей. Соответствующее объявление опубликовано на площадке «Авито». «Ищу в Тюмени сотрудников для работы в супермаркете Бат — Яма (Израиль). В обязанности входит выполнение общих и вспомогательных работ. Также необходимо иметь загранпаспорт. Зарплата от 280 до 340 тысяч рублей», — написано в объявлении. По словам работодателя, на вакансию рассматриваются люди без опыта и без знания языка. Компанией оплачиваются обеды и проживание. График работы с воскресенья по понедельник с 07:00 до 19:00, в пятницу с 07:00 до 14:00, а в субботу выходной. Ранее URA.RU писало, что тюменцев приглашали работать в дома престарелых в Израиле. Работодатель обещал зарплату от 250 до 300 тысяч рублей в месяц.

В Тюмени ищут человека, который хочет поехать работать супермаркете в Израиле. Работодатель предлагает зарплату от 280 до 340 тысяч рублей. Соответствующее объявление опубликовано на площадке «Авито». «Ищу в Тюмени сотрудников для работы в супермаркете Бат — Яма (Израиль). В обязанности входит выполнение общих и вспомогательных работ. Также необходимо иметь загранпаспорт. Зарплата от 280 до 340 тысяч рублей», — написано в объявлении. По словам работодателя, на вакансию рассматриваются люди без опыта и без знания языка. Компанией оплачиваются обеды и проживание. График работы с воскресенья по понедельник с 07:00 до 19:00, в пятницу с 07:00 до 14:00, а в субботу выходной. Ранее URA.RU писало, что тюменцев приглашали работать в дома престарелых в Израиле. Работодатель обещал зарплату от 250 до 300 тысяч рублей в месяц.