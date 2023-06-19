19 июня 2023

В Тюмени ищут работника супермаркета в Израиль с зарплатой в 340 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие музея-магазина ЖизньМарт. Екатеринбург, продуктовый магазин
На вакансию рассматриваются люди без опыта и без знания языка Фото:

В Тюмени ищут человека, который хочет поехать работать супермаркете в Израиле. Работодатель предлагает зарплату от 280 до 340 тысяч рублей. Соответствующее объявление опубликовано на площадке «Авито».

«Ищу в Тюмени сотрудников для работы в супермаркете Бат — Яма (Израиль). В обязанности входит выполнение общих и вспомогательных работ. Также необходимо иметь загранпаспорт. Зарплата от 280 до 340 тысяч рублей», — написано в объявлении.

По словам работодателя, на вакансию рассматриваются люди без опыта и без знания языка. Компанией оплачиваются обеды и проживание. График работы с воскресенья по понедельник с 07:00 до 19:00, в пятницу с 07:00 до 14:00, а в субботу выходной.

Ранее URA.RU писало, что тюменцев приглашали работать в дома престарелых в Израиле. Работодатель обещал зарплату от 250 до 300 тысяч рублей в месяц.

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В Тюмени ищут человека, который хочет поехать работать супермаркете в Израиле. Работодатель предлагает зарплату от 280 до 340 тысяч рублей. Соответствующее объявление опубликовано на площадке «Авито». «Ищу в Тюмени сотрудников для работы в супермаркете Бат — Яма (Израиль). В обязанности входит выполнение общих и вспомогательных работ. Также необходимо иметь загранпаспорт. Зарплата от 280 до 340 тысяч рублей», — написано в объявлении. По словам работодателя, на вакансию рассматриваются люди без опыта и без знания языка. Компанией оплачиваются обеды и проживание. График работы с воскресенья по понедельник с 07:00 до 19:00, в пятницу с 07:00 до 14:00, а в субботу выходной. Ранее URA.RU писало, что тюменцев приглашали работать в дома престарелых в Израиле. Работодатель обещал зарплату от 250 до 300 тысяч рублей в месяц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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