Тюменцам предлагают упаковывать шоколадные конфеты за зарплату больше ста тысяч рублей

20 июня 2023 в 12:59 Размер текста - 17 +

Упаковывать конфеты готовы взять и соискателей без опыта Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Жителям Тюмени предлагают работу вахтовым методом в Московской области. Трудиться необходимо на складе, упаковывая шоколадные конфеты и орехи. За вахту в 60 смен работодатель обещает заплатить не менее 117 тысяч рублей. Вакансия размещена на сайте сервиса по поиску работы HeadHunter. «Кондитерская фабрика, Московская область. Новый набор, нам нужны дополнительные руки (большой объем работы). Обязанности: упаковка, фасовка шоколадных конфет, арахиса в специальные шоубоксы. Заработная плата от 68 250 до 117 000 рублей до вычета налогов», — говорится в вакансии, опубликованной на HeadHunter. Соискателю обеспечат бесплатное проживание в общежитии или квартире. Также будущему работнику гарантировано горячее питание. Кандидат сам выбирает длительность вахты — зарплата будет завесить от количества отработанных дней. Командировка возможна на 35,45 и 60 смен. Ранее вахтовым методом тюменцам предлагали работу в крупной федеральной компании. Трудиться необходимо на складе, упаковывая морские деликатесы: рыбные котлеты, палочки, креветки и кальмары.

Жителям Тюмени предлагают работу вахтовым методом в Московской области. Трудиться необходимо на складе, упаковывая шоколадные конфеты и орехи. За вахту в 60 смен работодатель обещает заплатить не менее 117 тысяч рублей. Вакансия размещена на сайте сервиса по поиску работы HeadHunter. «Кондитерская фабрика, Московская область. Новый набор, нам нужны дополнительные руки (большой объем работы). Обязанности: упаковка, фасовка шоколадных конфет, арахиса в специальные шоубоксы. Заработная плата от 68 250 до 117 000 рублей до вычета налогов», — говорится в вакансии, опубликованной на HeadHunter. Соискателю обеспечат бесплатное проживание в общежитии или квартире. Также будущему работнику гарантировано горячее питание. Кандидат сам выбирает длительность вахты — зарплата будет завесить от количества отработанных дней. Командировка возможна на 35,45 и 60 смен. Ранее вахтовым методом тюменцам предлагали работу в крупной федеральной компании. Трудиться необходимо на складе, упаковывая морские деликатесы: рыбные котлеты, палочки, креветки и кальмары.