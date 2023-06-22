В ХМАО естественный прирост населения увеличился более чем на 20 процентов

23 июня 2023 в 06:56 Размер текста - 17 +

За январь — апрель 2023 года естественный прирост населения составил 2435 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе естественный прирост населения с января по апрель увеличился на 21,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2435 человек. Соответствующие данные опубликовал Тюменьстат. «В январе — апреле 2023 года в округе зарегистрировано 5974 родившихся. Число умерших составило 3539 человек. В целом, за январь — апрель 2023 года естественный прирост населения составил 2435 человек и увеличился на 21,6% по сравнению с соответствующим периодом 2022 года», — сообщается на сайте Тюменьстата. Данная положительная тенденция объясняется снижением количества умерших с января по апрель на 12,3% по сравнению с прошлым годом. Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе естественный прирост населения в январе — феврале 2023 года увеличился в 1,5 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Положительная динамика естественного прироста в регионе связана с тем, что вместе с увеличением количества родившихся, снизилась смертность.

В Ханты-Мансийском автономном округе естественный прирост населения с января по апрель увеличился на 21,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2435 человек. Соответствующие данные опубликовал Тюменьстат. «В январе — апреле 2023 года в округе зарегистрировано 5974 родившихся. Число умерших составило 3539 человек. В целом, за январь — апрель 2023 года естественный прирост населения составил 2435 человек и увеличился на 21,6% по сравнению с соответствующим периодом 2022 года», — сообщается на сайте Тюменьстата. Данная положительная тенденция объясняется снижением количества умерших с января по апрель на 12,3% по сравнению с прошлым годом. Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе естественный прирост населения в январе — феврале 2023 года увеличился в 1,5 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Положительная динамика естественного прироста в регионе связана с тем, что вместе с увеличением количества родившихся, снизилась смертность.