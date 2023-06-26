26 июня 2023

В тюменских колониях усилили контроль над зеками

© Служба новостей «URA.RU»
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Производство мебели в ИК-13 Нижний Тагил. Свердловская область, осужденный, надзиратель, фсин, зэк, заключенный, производство мебели
В Тюменской области усилен контроль над осужденными, приговоренными к принудительным работам Фото:

В исправительной колонии №4 УФСИН России по Тюменской области усилили контроль над осужденными, которые были приговорены к принудительным работам. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, решение об этом было принято после того, как один из заключенных не явился после работы к месту отбывания наказания и был объявлен в розыск.

«После истории с Дмитрием Лаптевым, который не явился на отметку в исправительный центр ИК-4, в учреждении усилили контроль над представителями спецконтингета, которые отбывают наказание при исправительных центрах. Зекам также напомнили, что, в случае нарушения требований содержания, они вполне могут „переехать“ в колонию. То есть, альтернативное наказание вполне могут заменить на реальное», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

В региональное управление ФСИН по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени сотрудники областного отделения розыска оперативного отдела УФСИН России задержали осужденного уроженца Нижнего Тагила Дмитрия Лаптева. Мужчина вовремя не явился к месту отбывания наказания в исправительный центр при тюменской ИК-4.

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В исправительной колонии №4 УФСИН России по Тюменской области усилили контроль над осужденными, которые были приговорены к принудительным работам. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, решение об этом было принято после того, как один из заключенных не явился после работы к месту отбывания наказания и был объявлен в розыск. «После истории с Дмитрием Лаптевым, который не явился на отметку в исправительный центр ИК-4, в учреждении усилили контроль над представителями спецконтингета, которые отбывают наказание при исправительных центрах. Зекам также напомнили, что, в случае нарушения требований содержания, они вполне могут „переехать“ в колонию. То есть, альтернативное наказание вполне могут заменить на реальное», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В региональное управление ФСИН по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени сотрудники областного отделения розыска оперативного отдела УФСИН России задержали осужденного уроженца Нижнего Тагила Дмитрия Лаптева. Мужчина вовремя не явился к месту отбывания наказания в исправительный центр при тюменской ИК-4.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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