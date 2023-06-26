В тюменских колониях усилили контроль над зеками

27 июня 2023 в 13:27 Размер текста - 17 +

В Тюменской области усилен контроль над осужденными, приговоренными к принудительным работам Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В исправительной колонии №4 УФСИН России по Тюменской области усилили контроль над осужденными, которые были приговорены к принудительным работам. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, решение об этом было принято после того, как один из заключенных не явился после работы к месту отбывания наказания и был объявлен в розыск. «После истории с Дмитрием Лаптевым, который не явился на отметку в исправительный центр ИК-4, в учреждении усилили контроль над представителями спецконтингета, которые отбывают наказание при исправительных центрах. Зекам также напомнили, что, в случае нарушения требований содержания, они вполне могут „переехать“ в колонию. То есть, альтернативное наказание вполне могут заменить на реальное», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В региональное управление ФСИН по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени сотрудники областного отделения розыска оперативного отдела УФСИН России задержали осужденного уроженца Нижнего Тагила Дмитрия Лаптева. Мужчина вовремя не явился к месту отбывания наказания в исправительный центр при тюменской ИК-4.

В исправительной колонии №4 УФСИН России по Тюменской области усилили контроль над осужденными, которые были приговорены к принудительным работам. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, решение об этом было принято после того, как один из заключенных не явился после работы к месту отбывания наказания и был объявлен в розыск. «После истории с Дмитрием Лаптевым, который не явился на отметку в исправительный центр ИК-4, в учреждении усилили контроль над представителями спецконтингета, которые отбывают наказание при исправительных центрах. Зекам также напомнили, что, в случае нарушения требований содержания, они вполне могут „переехать“ в колонию. То есть, альтернативное наказание вполне могут заменить на реальное», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В региональное управление ФСИН по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени сотрудники областного отделения розыска оперативного отдела УФСИН России задержали осужденного уроженца Нижнего Тагила Дмитрия Лаптева. Мужчина вовремя не явился к месту отбывания наказания в исправительный центр при тюменской ИК-4.