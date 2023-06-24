В Тюмени поймали беглого зэка из Нижнего Тагила

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт "Полиция, доставка подследственного". Москва, полицейский, полиция, спецсредства, наручники, резиновая дубинка
Осужденный вовремя не явился к месту отбывания наказания Фото:

В Тюмени сотрудники областного отделения розыска оперативного отдела УФСИН России задержали уроженца Нижнего Тагила Дмитрия Лаптева, вовремя не явившегося к месту отбывания наказания в исправительный центр при исправительной колонии №4. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Благодаря оперативным и грамотным действиям сотрудников отделения розыска оперативного отдела УФСИН России по Тюменской области осужденный, не явившийся к месту отбывания наказания, 23 июня 2023 года задержан в г. Тюмени», — передает информацию УФСИН РФ по Тюменской области корреспондент URA.RU. Уточняется, что в настоящий момент решается вопрос об избрании Дмитрию Лаптеву меры пресечения.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени из колонии-поселения на улице Авторемонтной сбежал осужденный за кражу и мошенничество 30-летний Дмитрий Лаптев. Он вовремя не явился на участок, функционирующий как исправительный центр при исправительной колонии № 4 УФСИН России по Тюменской области и был объявлен в розыск.

Подписывайтесь на URA.RU в YouTube! Мы следим за новостями в России и мире и рассказываем их в удобном формате.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени сотрудники областного отделения розыска оперативного отдела УФСИН России задержали уроженца Нижнего Тагила Дмитрия Лаптева, вовремя не явившегося к месту отбывания наказания в исправительный центр при исправительной колонии №4. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Благодаря оперативным и грамотным действиям сотрудников отделения розыска оперативного отдела УФСИН России по Тюменской области осужденный, не явившийся к месту отбывания наказания, 23 июня 2023 года задержан в г. Тюмени», — передает информацию УФСИН РФ по Тюменской области корреспондент URA.RU. Уточняется, что в настоящий момент решается вопрос об избрании Дмитрию Лаптеву меры пресечения. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени из колонии-поселения на улице Авторемонтной сбежал осужденный за кражу и мошенничество 30-летний Дмитрий Лаптев. Он вовремя не явился на участок, функционирующий как исправительный центр при исправительной колонии № 4 УФСИН России по Тюменской области и был объявлен в розыск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...