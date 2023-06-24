В Тюмени поймали беглого зэка из Нижнего Тагила

В Тюмени сотрудники областного отделения розыска оперативного отдела УФСИН России задержали уроженца Нижнего Тагила Дмитрия Лаптева, вовремя не явившегося к месту отбывания наказания в исправительный центр при исправительной колонии №4. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«Благодаря оперативным и грамотным действиям сотрудников отделения розыска оперативного отдела УФСИН России по Тюменской области осужденный, не явившийся к месту отбывания наказания, 23 июня 2023 года задержан в г. Тюмени», — передает информацию УФСИН РФ по Тюменской области корреспондент URA.RU. Уточняется, что в настоящий момент решается вопрос об избрании Дмитрию Лаптеву меры пресечения.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени из колонии-поселения на улице Авторемонтной сбежал осужденный за кражу и мошенничество 30-летний Дмитрий Лаптев. Он вовремя не явился на участок, функционирующий как исправительный центр при исправительной колонии № 4 УФСИН России по Тюменской области и был объявлен в розыск.
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