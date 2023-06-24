В Тюмени поймали беглого зэка из Нижнего Тагила

24 июня 2023 в 13:22 Размер текста - 17 +

Осужденный вовремя не явился к месту отбывания наказания Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Тюмени сотрудники областного отделения розыска оперативного отдела УФСИН России задержали уроженца Нижнего Тагила Дмитрия Лаптева, вовремя не явившегося к месту отбывания наказания в исправительный центр при исправительной колонии №4. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Благодаря оперативным и грамотным действиям сотрудников отделения розыска оперативного отдела УФСИН России по Тюменской области осужденный, не явившийся к месту отбывания наказания, 23 июня 2023 года задержан в г. Тюмени», — передает информацию УФСИН РФ по Тюменской области корреспондент URA.RU. Уточняется, что в настоящий момент решается вопрос об избрании Дмитрию Лаптеву меры пресечения. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени из колонии-поселения на улице Авторемонтной сбежал осужденный за кражу и мошенничество 30-летний Дмитрий Лаптев. Он вовремя не явился на участок, функционирующий как исправительный центр при исправительной колонии № 4 УФСИН России по Тюменской области и был объявлен в розыск.

В Тюмени сотрудники областного отделения розыска оперативного отдела УФСИН России задержали уроженца Нижнего Тагила Дмитрия Лаптева, вовремя не явившегося к месту отбывания наказания в исправительный центр при исправительной колонии №4. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Благодаря оперативным и грамотным действиям сотрудников отделения розыска оперативного отдела УФСИН России по Тюменской области осужденный, не явившийся к месту отбывания наказания, 23 июня 2023 года задержан в г. Тюмени», — передает информацию УФСИН РФ по Тюменской области корреспондент URA.RU. Уточняется, что в настоящий момент решается вопрос об избрании Дмитрию Лаптеву меры пресечения. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени из колонии-поселения на улице Авторемонтной сбежал осужденный за кражу и мошенничество 30-летний Дмитрий Лаптев. Он вовремя не явился на участок, функционирующий как исправительный центр при исправительной колонии № 4 УФСИН России по Тюменской области и был объявлен в розыск.