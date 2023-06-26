Уволенный заместитель Шумкова попрощался с госслужбой

27 июня 2023 в 17:32 Размер текста - 17 +

Экс-замгубернатора Владимир Архипов обратился к жителям региона после увольнения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Перестановки в правительстве Курганской области Бывший замгубернатора Курганской области Вадима Шумкова Владимир Архипов, которого отправили в отставку 27 июня, заявил, что уходит из политики. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Уважаемые коллеги, друзья, земляки! Сегодня я завершаю огромный и один из самых важных этапов в своей профессиональной жизни — отставляю госслужбу. Это было делом моей жизни на протяжении почти 15 лет», — сообщил Архипов. По его словам, для Курганской области и ее жителей было сделано многое. Архипов поблагодарил всех тех, с кем ему приходилось работать. По его мнению, сейчас регион развивается в правильном направлении. Он пожелал Курганской области процветания и добра. Об отставке Архипова стало известно 27 июня. Его место заменял Сергей Гаврин, который был и. о. областного департамента финансов. С 2014 по 2018 годы Архипов работал в правительстве на должности заместителя начальника управления по социальной политике. После этого он работал в должности главы Кетовского района. В ноябре 2019 года его назначили замгубернатора и директором департамента агропромышленного комплекса. С февраля 2020 года он работал в должности зама по экономике.

Бывший замгубернатора Курганской области Вадима Шумкова Владимир Архипов, которого отправили в отставку 27 июня, заявил, что уходит из политики. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Уважаемые коллеги, друзья, земляки! Сегодня я завершаю огромный и один из самых важных этапов в своей профессиональной жизни — отставляю госслужбу. Это было делом моей жизни на протяжении почти 15 лет», — сообщил Архипов. По его словам, для Курганской области и ее жителей было сделано многое. Архипов поблагодарил всех тех, с кем ему приходилось работать. По его мнению, сейчас регион развивается в правильном направлении. Он пожелал Курганской области процветания и добра. Об отставке Архипова стало известно 27 июня. Его место заменял Сергей Гаврин, который был и. о. областного департамента финансов. С 2014 по 2018 годы Архипов работал в правительстве на должности заместителя начальника управления по социальной политике. После этого он работал в должности главы Кетовского района. В ноябре 2019 года его назначили замгубернатора и директором департамента агропромышленного комплекса. С февраля 2020 года он работал в должности зама по экономике.