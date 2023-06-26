26 июня 2023

Уволенный заместитель Шумкова попрощался с госслужбой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция с зам губернатора Владимиром Архиповым. Курган, архипов владимир
Экс-замгубернатора Владимир Архипов обратился к жителям региона после увольнения Фото:
новость из сюжета
Перестановки в правительстве Курганской области

Бывший замгубернатора Курганской области Вадима Шумкова Владимир Архипов, которого отправили в отставку 27 июня, заявил, что уходит из политики. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые коллеги, друзья, земляки! Сегодня я завершаю огромный и один из самых важных этапов в своей профессиональной жизни — отставляю госслужбу. Это было делом моей жизни на протяжении почти 15 лет», — сообщил Архипов.

По его словам, для Курганской области и ее жителей было сделано многое. Архипов поблагодарил всех тех, с кем ему приходилось работать. По его мнению, сейчас регион развивается в правильном направлении. Он пожелал Курганской области процветания и добра.

Об отставке Архипова стало известно 27 июня. Его место заменял Сергей Гаврин, который был и. о. областного департамента финансов. С 2014 по 2018 годы Архипов работал в правительстве на должности заместителя начальника управления по социальной политике. После этого он работал в должности главы Кетовского района. В ноябре 2019 года его назначили замгубернатора и директором департамента агропромышленного комплекса. С февраля 2020 года он работал в должности зама по экономике.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший замгубернатора Курганской области Вадима Шумкова Владимир Архипов, которого отправили в отставку 27 июня, заявил, что уходит из политики. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Уважаемые коллеги, друзья, земляки! Сегодня я завершаю огромный и один из самых важных этапов в своей профессиональной жизни — отставляю госслужбу. Это было делом моей жизни на протяжении почти 15 лет», — сообщил Архипов. По его словам, для Курганской области и ее жителей было сделано многое. Архипов поблагодарил всех тех, с кем ему приходилось работать. По его мнению, сейчас регион развивается в правильном направлении. Он пожелал Курганской области процветания и добра. Об отставке Архипова стало известно 27 июня. Его место заменял Сергей Гаврин, который был и. о. областного департамента финансов. С 2014 по 2018 годы Архипов работал в правительстве на должности заместителя начальника управления по социальной политике. После этого он работал в должности главы Кетовского района. В ноябре 2019 года его назначили замгубернатора и директором департамента агропромышленного комплекса. С февраля 2020 года он работал в должности зама по экономике.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...