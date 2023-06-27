Военный аналитик Михайлов: опыт бойцов частной армии Пригожина не будет утерян

28 июня 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Россия использует опыт бойцов частной армии Евгения Пригожина, считает Александр Михайлов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Россия будет использовать опыт бойцов и командиров частной армии бизнесмена Евгения Пригожина в полезных для государства вопросах. Об этом URA.RU рассказал руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов. «Военный опыт бойцов и командиров частной военной компании не будет утерян. Его все равно будут использовать в полезной для нашего государства делах. А судьба самого Евгения Пригожина зависит от решения нашего президента и его команды. Я думаю, что в ближайшие дни мы поймем какое решение было принято наверху и увидим результат этого процесса», — сказал Александр Михайлов. Собеседник агентства добавил, что Евгений Пригожин не занимался организацией боевых действий в частной армии. «Пригожин не занимался руководством на поле боя. Этим занимались командиры подразделений. Он (Евгений Пригожин — прим. URA.RU) занимался администрированием все частной военной компании и являлся непосредственным руководителем всего процесса организации деятельности компании. Хозяйственная, материальная деятельность, социальная ответственность. Кто его заменит в этой организации, решат в самой частной армии. Скорее всего, с консультациями Минобороны», — заключил военный аналитик. Мятеж Пригожина продолжался меньше суток. За это время его частная армия зашла в Ростов-на-Дону и Липецкую область. До Москвы оставалось 200 километров. Однако Пригожин свернул наступление после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. 27 июня белорусский лидер подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия будет использовать опыт бойцов и командиров частной армии бизнесмена Евгения Пригожина в полезных для государства вопросах. Об этом URA.RU рассказал руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов. «Военный опыт бойцов и командиров частной военной компании не будет утерян. Его все равно будут использовать в полезной для нашего государства делах. А судьба самого Евгения Пригожина зависит от решения нашего президента и его команды. Я думаю, что в ближайшие дни мы поймем какое решение было принято наверху и увидим результат этого процесса», — сказал Александр Михайлов. Собеседник агентства добавил, что Евгений Пригожин не занимался организацией боевых действий в частной армии. «Пригожин не занимался руководством на поле боя. Этим занимались командиры подразделений. Он (Евгений Пригожин — прим. URA.RU) занимался администрированием все частной военной компании и являлся непосредственным руководителем всего процесса организации деятельности компании. Хозяйственная, материальная деятельность, социальная ответственность. Кто его заменит в этой организации, решат в самой частной армии. Скорее всего, с консультациями Минобороны», — заключил военный аналитик. Мятеж Пригожина продолжался меньше суток. За это время его частная армия зашла в Ростов-на-Дону и Липецкую область. До Москвы оставалось 200 километров. Однако Пригожин свернул наступление после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. 27 июня белорусский лидер подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина.