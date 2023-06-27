В Зауралье отключают электроснабжение бесхозяйных строений

Специалисты СУЭНКО отключили от электричества более тысячи заброшенных домов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Сибирско-Уральская энергетическая компания» (СУЭНКО) отключила от электроэнергии 1,5 тысячи заброшенных домов, которые могут являться потенциальными источниками пожара. Это решение принято совместно с комиссией Курганской области по ЧС и пожарной безопасности, рассказали в пресс-службе компании.

«Такие дома — потенциальные источники возгораний, поскольку владелец имущества не следит за состоянием потребительской подводки к дому и внутридомовой проводки (по закону ответственность за них несет собственник). Чтобы исключить риски, энергетики и местные власти отключают заброшенные строения от распределительных сетей», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУЭНКО.

К началу лета в Курганской области нашли 7229 заброшенных объектов, 1503 заброшенных домовладения уже отключены от электроэнергии. Как отметили в СУЭНКО, работа по выявлению бесхозяйных домов и строений будет продолжаться и станет постоянной.