27 июня 2023

В Зауралье отключают электроснабжение бесхозяйных строений

© Служба новостей «URA.RU»
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Увал. Последствия пожара. Курган, суэнко
Специалисты СУЭНКО отключили от электричества более тысячи заброшенных домов Фото:

«Сибирско-Уральская энергетическая компания» (СУЭНКО) отключила от электроэнергии 1,5 тысячи заброшенных домов, которые могут являться потенциальными источниками пожара. Это решение принято совместно с комиссией Курганской области по ЧС и пожарной безопасности, рассказали в пресс-службе компании.

«Такие дома — потенциальные источники возгораний, поскольку владелец имущества не следит за состоянием потребительской подводки к дому и внутридомовой проводки (по закону ответственность за них несет собственник). Чтобы исключить риски, энергетики и местные власти отключают заброшенные строения от распределительных сетей», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУЭНКО.

К началу лета в Курганской области нашли 7229 заброшенных объектов, 1503 заброшенных домовладения уже отключены от электроэнергии. Как отметили в СУЭНКО, работа по выявлению бесхозяйных домов и строений будет продолжаться и станет постоянной.

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«Сибирско-Уральская энергетическая компания» (СУЭНКО) отключила от электроэнергии 1,5 тысячи заброшенных домов, которые могут являться потенциальными источниками пожара. Это решение принято совместно с комиссией Курганской области по ЧС и пожарной безопасности, рассказали в пресс-службе компании. «Такие дома — потенциальные источники возгораний, поскольку владелец имущества не следит за состоянием потребительской подводки к дому и внутридомовой проводки (по закону ответственность за них несет собственник). Чтобы исключить риски, энергетики и местные власти отключают заброшенные строения от распределительных сетей», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУЭНКО. К началу лета в Курганской области нашли 7229 заброшенных объектов, 1503 заброшенных домовладения уже отключены от электроэнергии. Как отметили в СУЭНКО, работа по выявлению бесхозяйных домов и строений будет продолжаться и станет постоянной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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