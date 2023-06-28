Тюменский губернатор поддержал бизнесменов

Депутаты Тюменской областной думы приняли закон, который гарантирует предпринимателям поддержку от властей. По инициативе губернатора региона Александра Моора, в ближайшие пять лет для представителей малого и среднего бизнеса не будут повышаться налоги.
Закон касается тех предпринимателей, которые работают по упрощенной системе налогообложения. До конца 2028 года будет сохранен размер 5% налога на доход для тех, кто платит налог с дохода, уменьшенного на величину расходов. И 4% для тех, кто выбрал вариант уплаты налога с полученного дохода. Без учета понесенных за этот же период расходов.
Ранее агентство писало о том, что Тюменская областная дума приняла законопроект, направленный на поддержку семьей погибших на СВО жителей региона. Закон позволит уменьшить субсидии на строительство и покупку жилья для этой категории населения.
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