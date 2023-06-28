28 июня 2023

Тюменский губернатор поддержал бизнесменов

Тюменским предпринимателям пять лет не будут повышать налоги
© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание, круглые столы. Москва, моор александр
Малому и среднему бизнесу Тюменской области не будут повышать налоги Фото:

Депутаты Тюменской областной думы приняли закон, который гарантирует предпринимателям поддержку от властей. По инициативе губернатора региона Александра Моора, в ближайшие пять лет для представителей малого и среднего бизнеса не будут повышаться налоги.

Закон касается тех предпринимателей, которые работают по упрощенной системе налогообложения. До конца 2028 года будет сохранен размер 5% налога на доход для тех, кто платит налог с дохода, уменьшенного на величину расходов. И 4% для тех, кто выбрал вариант уплаты налога с полученного дохода. Без учета понесенных за этот же период расходов.

Ранее агентство писало о том, что Тюменская областная дума приняла законопроект, направленный на поддержку семьей погибших на СВО жителей региона. Закон позволит уменьшить субсидии на строительство и покупку жилья для этой категории населения.

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Депутаты Тюменской областной думы приняли закон, который гарантирует предпринимателям поддержку от властей. По инициативе губернатора региона Александра Моора, в ближайшие пять лет для представителей малого и среднего бизнеса не будут повышаться налоги. Закон касается тех предпринимателей, которые работают по упрощенной системе налогообложения. До конца 2028 года будет сохранен размер 5% налога на доход для тех, кто платит налог с дохода, уменьшенного на величину расходов. И 4% для тех, кто выбрал вариант уплаты налога с полученного дохода. Без учета понесенных за этот же период расходов. Ранее агентство писало о том, что Тюменская областная дума приняла законопроект, направленный на поддержку семьей погибших на СВО жителей региона. Закон позволит уменьшить субсидии на строительство и покупку жилья для этой категории населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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