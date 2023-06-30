По мнению депутатов, памятная дата сплотит ветеранов современных конфликтов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области планируют установить День ветеранов боевых действий. С соответствующей инициативой в региональном парламенте выступила фракция ЛДПР. По мнению депутатов, памятной датой нужно сделать 1 июля.

«Законопроект предполагает закрепить на региональном уровне новую важнейшую памятную дату: „1 июля — День ветеранов боевых действий“. В настоящее время отдельной памятной даты, объединяющей ветеранов боевых действий разнообразных военных кампаний на федеральном уровне не установлено», — говорится в пояснительной записке в документе, опубликованном на сайте облдумы.

По мнению фракции, памятная дата могла бы сплотить ветеранов, принимавших участие в современных военных конфликтах: контртеррористической операции на Северном Кавказе, боевых действия в Абхазии, Южной Осетии и в Сирии, СВО. Депутаты ссылаются на то, что День ветеранов боевых действий уже отмечается в восьми регионах России. Это Севастополь, Саратовская область, Московская область, Ленинградская область, Иркутская область, Белгородская область, Амурская область, Республика Коми.

Законопроект внесен комитет облдумы по госстроительству и местному самоуправлению. Ожидается, что он будет рассмотрен на заседании в сентябре.