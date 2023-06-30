В Тюменской области ищут мальчика в черном. Фото

01 июля 2023 в 09:52 Размер текста - 17 +

Мальчик 30 июня ушел из дома в микрорайоне 7 а Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тобольске (Тюменская область) пропал мальчик, который был одет практически во все черное. Об этом сообщили в социальных сетях. «Межмуниципальным отделом МВД России „Тобольский“ разыскивается несовершеннолетний Данила Евстафеев. Он 30 июня ушел из дома в микрорайоне 7 а. О его местонахождение ничего неизвестно. Мальчик был одет в черные кроссовки, черные брюки, черно-белую футболку. При себе у него была черная сумка», — пишут в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Типичный Тобольск!». Рост мальчика 160 сантиметров, у него среднее телосложение. Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении ребенка, то просят позвонить по номеру телефона: 02, или 8(3456)39-97-39. Фото: «Типичный Тобольск!

В Тобольске (Тюменская область) пропал мальчик, который был одет практически во все черное. Об этом сообщили в социальных сетях. «Межмуниципальным отделом МВД России „Тобольский“ разыскивается несовершеннолетний Данила Евстафеев. Он 30 июня ушел из дома в микрорайоне 7 а. О его местонахождение ничего неизвестно. Мальчик был одет в черные кроссовки, черные брюки, черно-белую футболку. При себе у него была черная сумка», — пишут в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Типичный Тобольск!». Рост мальчика 160 сантиметров, у него среднее телосложение. Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении ребенка, то просят позвонить по номеру телефона: 02, или 8(3456)39-97-39.