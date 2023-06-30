30 июня 2023

В Тюменской области ищут мальчика в черном. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Поиски пропавшего ребенка на Вторчермете. Екатеринбург, полиция, поиск людей, пропавший человек, поиски человека
Мальчик 30 июня ушел из дома в микрорайоне 7 а Фото:

В Тобольске (Тюменская область) пропал мальчик, который был одет практически во все черное. Об этом сообщили в социальных сетях.

«Межмуниципальным отделом МВД России „Тобольский“ разыскивается несовершеннолетний Данила Евстафеев. Он 30 июня ушел из дома в микрорайоне 7 а. О его местонахождение ничего неизвестно. Мальчик был одет в черные кроссовки, черные брюки, черно-белую футболку. При себе у него была черная сумка», — пишут в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Типичный Тобольск!».

Рост мальчика 160 сантиметров, у него среднее телосложение. Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении ребенка, то просят позвонить по номеру телефона: 02, или 8(3456)39-97-39.

Фото:

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В Тобольске (Тюменская область) пропал мальчик, который был одет практически во все черное. Об этом сообщили в социальных сетях. «Межмуниципальным отделом МВД России „Тобольский“ разыскивается несовершеннолетний Данила Евстафеев. Он 30 июня ушел из дома в микрорайоне 7 а. О его местонахождение ничего неизвестно. Мальчик был одет в черные кроссовки, черные брюки, черно-белую футболку. При себе у него была черная сумка», — пишут в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Типичный Тобольск!». Рост мальчика 160 сантиметров, у него среднее телосложение. Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении ребенка, то просят позвонить по номеру телефона: 02, или 8(3456)39-97-39.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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