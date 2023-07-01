Губернатор Моор поздравил сотрудников речфлота с праздником

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил сотрудников морского и речного флота с профессиональным праздником. Об этом сообщает областное правительство в официальном telegram-канале.
«Тюменские речники в течение многих лет надежно обеспечивали транспортом жителей огромного региона. До прихода железных и автомобильных дорог реки без преувеличения были главными магистралями. Совершенно особая и героическая история речного флота — создание и становление нефтегазового комплекса. За короткую навигацию специалисты доставляли на Север миллионы тонн важных грузов, организовывали пассажирские перевозки», — отметил заслуги профессионалов глава Тюменской области.
Отмечается, что в преддверии праздника в Тобольске торжественно заложили киль универсального сухогрузного судна-контейнеровоза. Это первое в Сибири крупное судно с вместимостью 495 контейнеров. Оно будет перевозить генеральные и навалочные грузы, зерно, контейнеры, леса и прочее в морской экономической зоне.
Ранее полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев поздравил работников морского и речного флота с праздником. В своей речи он отметил, что значимость водного транспорта выросла в разы, а развитие морских и речных путей — одно из приоритетных направлений, обозначенных президентом.
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