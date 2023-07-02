Росгвардия провела учения в Тюмени

Росгвардейцы применяли на учениях огнестрельное оружие Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Сотрудники Росгвардии провели учения с применением огнестрельного оружия в Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в администрации областного центра.

«Управление Росгвардии по Тюменской области 3 июля с 10:30 до 11:30 провело учения внутреннего характера, с применением огнестрельного оружия (холостые выстрелы). Привлечение экстренных служб города и не предусматривалось», — рассказали в мэрии со ссылкой на замглавы города Петра Вагина.

Ранее агентство писало об антитеррористических учениях, которые провело в Тюмени региональное управление ФСБ. Мероприятие проходило на железнодорожном вокзале.