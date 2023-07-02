02 июля 2023
01 июля 2023

Росгвардия провела учения в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Празднование первого Дня войск Национальной гвардии. Тюмень, каски, внутренние войска, полиция, росгвардия, национальная гвардия, силовики, шлемы, броня, оцепление, космонавты, спецназ, омон
Росгвардейцы применяли на учениях огнестрельное оружие Фото:

Сотрудники Росгвардии провели учения с применением огнестрельного оружия в Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в администрации областного центра.

«Управление Росгвардии по Тюменской области 3 июля с 10:30 до 11:30 провело учения внутреннего характера, с применением огнестрельного оружия (холостые выстрелы). Привлечение экстренных служб города и не предусматривалось», — рассказали в мэрии со ссылкой на замглавы города Петра Вагина.

Ранее агентство писало об антитеррористических учениях, которые провело в Тюмени региональное управление ФСБ. Мероприятие проходило на железнодорожном вокзале.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники Росгвардии провели учения с применением огнестрельного оружия в Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в администрации областного центра. «Управление Росгвардии по Тюменской области 3 июля с 10:30 до 11:30 провело учения внутреннего характера, с применением огнестрельного оружия (холостые выстрелы). Привлечение экстренных служб города и не предусматривалось», — рассказали в мэрии со ссылкой на замглавы города Петра Вагина. Ранее агентство писало об антитеррористических учениях, которые провело в Тюмени региональное управление ФСБ. Мероприятие проходило на железнодорожном вокзале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...