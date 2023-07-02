Курганский суд выбрал меру пресечения двум девушкам, задержанным с особо крупной партией наркотиков

Курганский суд выбрал меру пресечения двум девушкам, задержанных с особо крупной партией наркотиков

03 июля 2023 в 12:48 Размер текста - 17 +

В Кургане суд выбрал меру пресечения для девушек, задержанных с наркотиками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский суд избрал меру пресечения двум задержанным с особо крупной партией наркотиков девушкам. Об этом сообщили в СУ СКР по Курганской области. «Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) <…> По ходатайству следователя СК в отношении 17-летней обвиняемой судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, 18-летняя девушка заключена под стражу», — проинформировали в управлении. Девушки были задержаны полицейскими 30 июня. Вес найденных при них наркотиков превысил один килограмм, что является особо крупным размером. Следователи выяснили, что наркотик девушки собирались распространять через тайники. В настоящее время сотрудники правопорядка выясняют причастность девушек к другим подобным преступлениям. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане были задержаны две девушки с наркотиками. При них было обнаружено более одного кг мефедрона.

Курганский суд избрал меру пресечения двум задержанным с особо крупной партией наркотиков девушкам. Об этом сообщили в СУ СКР по Курганской области. «Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) <…> По ходатайству следователя СК в отношении 17-летней обвиняемой судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, 18-летняя девушка заключена под стражу», — проинформировали в управлении. Девушки были задержаны полицейскими 30 июня. Вес найденных при них наркотиков превысил один килограмм, что является особо крупным размером. Следователи выяснили, что наркотик девушки собирались распространять через тайники. В настоящее время сотрудники правопорядка выясняют причастность девушек к другим подобным преступлениям. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане были задержаны две девушки с наркотиками. При них было обнаружено более одного кг мефедрона.