Тюменцам грозит наказание за неявку на военные сборы

Военком Тюменской области сообщил о наказании для служащих запаса, игнорирующих повестки

За неявку по повестке запасникам грозит штраф до 3 000 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Призыв — 2023

За неявку в военкоматы по повесткам о призыве на военные сборы тюменцам грозит административное наказание. Об этом URA.RU сообщил военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков.

«10 мая вступил в силу указ президента РФ „О призыве граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2023 году“. В случае неявки гражданина по повестке в военный комиссариат предусмотрена административная ответственность», — сообщил URA.RU военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков.

Военком не стал уточнять, какое именно наказание ждет уклонистов. Однако информация содержится в федеральном законодательстве. Так, согласно статье 21.5 Кодекса об административных правонарушениях, неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету, равно как и неявка по повесткам в военкомат, наказывается штрафом. Гражданам могут назначить взыскания в размере от 500 до 3 000 рублей.

Как ранее писало URA.RU, тюменцы начали получать повестки о призыве на военные сборы. Согласно документам, стартовать они должны 1 августа и, возможно, будут проходить за пределами региона.