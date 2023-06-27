Тюменцев в запасе начали призывать на военные сборы

Жители Тюменской области начали получать повестки для прохождения военных сборов

28 июня 2023 в 16:06 Размер текста - 17 +

На военные сборы тюменцы отправятся с 1 августа Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Тюменской области начали получать повестки на военные сборы. Об этом URA.RU рассказала супруга одного из тех, кому направили вызов. Сборы стартуют 1 августа, и, вероятно, пройдут не на территории региона. «Супруга оповестили, что он должен будет отправиться на военные сборы. Они начнутся с 1 августа, явиться в военкомат нужно в начале июля», — рассказала URA.RU жительница Тюменского района. В администрации поселка Московский, на территории которого проживает призывник, информацию подтвердили. Там также добавили, что точное место прохождения сборов пока неизвестно. Однако в военкомате была дана инструкция предупреждать граждан о том, что, вероятно, они будут направлены в Омскую область. URA.RU направило запрос в военный комиссариат Тюменской области. Ответ ожидается. Как ранее писало агентство, предыдущие учебные военные сборы в Тюменской области прошли в марте. Тогда на них было призвано порядка 100 человек. Позднее, в мае, президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве в 2023 году граждан, пребывающих в запасе, на учебные военные сборы.

Жители Тюменской области начали получать повестки на военные сборы. Об этом URA.RU рассказала супруга одного из тех, кому направили вызов. Сборы стартуют 1 августа, и, вероятно, пройдут не на территории региона. «Супруга оповестили, что он должен будет отправиться на военные сборы. Они начнутся с 1 августа, явиться в военкомат нужно в начале июля», — рассказала URA.RU жительница Тюменского района. В администрации поселка Московский, на территории которого проживает призывник, информацию подтвердили. Там также добавили, что точное место прохождения сборов пока неизвестно. Однако в военкомате была дана инструкция предупреждать граждан о том, что, вероятно, они будут направлены в Омскую область. URA.RU направило запрос в военный комиссариат Тюменской области. Ответ ожидается. Как ранее писало агентство, предыдущие учебные военные сборы в Тюменской области прошли в марте. Тогда на них было призвано порядка 100 человек. Позднее, в мае, президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве в 2023 году граждан, пребывающих в запасе, на учебные военные сборы.