В Тюмени взлетел спрос на быстрые свидания

Среди тюменцев среднего возраста стали популярны быстрые свидания

Тюменцам стало интереснее знакомиться сразу с несколькими людьми Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Среди тюменцев за последние два месяца вырос спрос на мероприятия в формате быстрых свиданий. Заинтересованными в офлайн встречах оказались люди среднего возраста, о чем URA.RU рассказала организатор клуба «Быстрые свидания. Тюмень» Светлана Люценко.

«Спрос вырос. Причем проявляют интерес леди и джентльмены 45+. Раньше такой активности от данной возрастной категории мы не замечали. Если раньше обычно участвовало 6-8 пар на мероприятии, то сейчас и 12 набирается. Иногда даже не готовы всех пригласить, потому что помещение не позволяет», — рассказала Люценко. По ее словам, спросом пользуются и вечеринки с интерактивом. Ближайшую из них проведут в Гилевской роще 8 июля.

В мае с запросом на проведение быстрых свиданий встретились и в областной научной библиотеке имени Менделеева, где большинство подписчиков учреждения высказались за интеллектуальный формат знакомств. Как уточнили корреспонденту агентства, от реализации этой идеи не отказались. На данный момент в библиотеке прорабатывают концепцию встреч и обещают, что к концу июля или августу запустят проект. При этом в данном случае целевая аудитория будет моложе — от 25 до 40 лет.

Ранее URA.RU сообщало, что в тюменском салоне красоты также решили провести быстрые свидания. Тогда предполагалось, что за вечер знакомств можно будет завести семь новых знакомств.