02 июля 2023

В Тюмени взлетел спрос на быстрые свидания

Среди тюменцев среднего возраста стали популярны быстрые свидания
© Служба новостей «URA.RU»
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Первое свидание, места: сквер Якова Неумоева, клуб Байконур/Горький, Шоколадница, Аэропорт, бар Творчество. Тюмень
Тюменцам стало интереснее знакомиться сразу с несколькими людьми Фото:

Среди тюменцев за последние два месяца вырос спрос на мероприятия в формате быстрых свиданий. Заинтересованными в офлайн встречах оказались люди среднего возраста, о чем URA.RU рассказала организатор клуба «Быстрые свидания. Тюмень» Светлана Люценко.

«Спрос вырос. Причем проявляют интерес леди и джентльмены 45+. Раньше такой активности от данной возрастной категории мы не замечали. Если раньше обычно участвовало 6-8 пар на мероприятии, то сейчас и 12 набирается. Иногда даже не готовы всех пригласить, потому что помещение не позволяет», — рассказала Люценко. По ее словам, спросом пользуются и вечеринки с интерактивом. Ближайшую из них проведут в Гилевской роще 8 июля.

В мае с запросом на проведение быстрых свиданий встретились и в областной научной библиотеке имени Менделеева, где большинство подписчиков учреждения высказались за интеллектуальный формат знакомств. Как уточнили корреспонденту агентства, от реализации этой идеи не отказались. На данный момент в библиотеке прорабатывают концепцию встреч и обещают, что к концу июля или августу запустят проект. При этом в данном случае целевая аудитория будет моложе — от 25 до 40 лет.

Ранее URA.RU сообщало, что в тюменском салоне красоты также решили провести быстрые свидания. Тогда предполагалось, что за вечер знакомств можно будет завести семь новых знакомств.

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Среди тюменцев за последние два месяца вырос спрос на мероприятия в формате быстрых свиданий. Заинтересованными в офлайн встречах оказались люди среднего возраста, о чем URA.RU рассказала организатор клуба «Быстрые свидания. Тюмень» Светлана Люценко. «Спрос вырос. Причем проявляют интерес леди и джентльмены 45+. Раньше такой активности от данной возрастной категории мы не замечали. Если раньше обычно участвовало 6-8 пар на мероприятии, то сейчас и 12 набирается. Иногда даже не готовы всех пригласить, потому что помещение не позволяет», — рассказала Люценко. По ее словам, спросом пользуются и вечеринки с интерактивом. Ближайшую из них проведут в Гилевской роще 8 июля. В мае с запросом на проведение быстрых свиданий встретились и в областной научной библиотеке имени Менделеева, где большинство подписчиков учреждения высказались за интеллектуальный формат знакомств. Как уточнили корреспонденту агентства, от реализации этой идеи не отказались. На данный момент в библиотеке прорабатывают концепцию встреч и обещают, что к концу июля или августу запустят проект. При этом в данном случае целевая аудитория будет моложе — от 25 до 40 лет. Ранее URA.RU сообщало, что в тюменском салоне красоты также решили провести быстрые свидания. Тогда предполагалось, что за вечер знакомств можно будет завести семь новых знакомств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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