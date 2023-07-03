03 июля 2023

Тюменский губернатор проинспектировал поликлинику после капитальной реконструкции

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Завод по производству снеков «O’keich». Тюмень, моор александр
Александр Моор осмотрел реконструированную больницу, где основными пациентами являются дети (архивное фото) Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил корпус поликлиники №12 в Тюмени, где недавно прошла масштабная реконструкция. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

«Александр Моор оценил результат капитальной реконструкции здания на улице Пермякова в Тюмени, где сейчас располагается корпус городской поликлиники №12. К ней, помимо порядка девяти тысяч взрослых, прикреплено более 18 тысяч детей. Ранее медпомощь несовершеннолетним оказывали в здании 1976 года постройки, которое требовало ремонта», — рассказали в инфоцентре региональных властей.

Медучреждение обслуживает жителей Восточного административного округа. А именно — жильцов улиц Федюнинского, Пермякова, Широтной, Раушана Абдулина. В структуре поликлиники предусмотрено отделение медицинской реабилитации, кабинеты УЗИ, функциональной диагностики, маммографии, флюорографии и рентгенологии. Прием ведут участковые врачи и узкие специалисты.

Ранее URA.RU писало, что глава Тюменской области проводит ревизию медучреждений Тюмени и Тюменского района. Моор также побывал в городской поликлинике №8, недавно открывшейся в Казарово.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил корпус поликлиники №12 в Тюмени, где недавно прошла масштабная реконструкция. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. «Александр Моор оценил результат капитальной реконструкции здания на улице Пермякова в Тюмени, где сейчас располагается корпус городской поликлиники №12. К ней, помимо порядка девяти тысяч взрослых, прикреплено более 18 тысяч детей. Ранее медпомощь несовершеннолетним оказывали в здании 1976 года постройки, которое требовало ремонта», — рассказали в инфоцентре региональных властей. Медучреждение обслуживает жителей Восточного административного округа. А именно — жильцов улиц Федюнинского, Пермякова, Широтной, Раушана Абдулина. В структуре поликлиники предусмотрено отделение медицинской реабилитации, кабинеты УЗИ, функциональной диагностики, маммографии, флюорографии и рентгенологии. Прием ведут участковые врачи и узкие специалисты. Ранее URA.RU писало, что глава Тюменской области проводит ревизию медучреждений Тюмени и Тюменского района. Моор также побывал в городской поликлинике №8, недавно открывшейся в Казарово.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...