Тюменский губернатор проинспектировал поликлинику после капитальной реконструкции

Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил корпус поликлиники №12 в Тюмени, где недавно прошла масштабная реконструкция. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
«Александр Моор оценил результат капитальной реконструкции здания на улице Пермякова в Тюмени, где сейчас располагается корпус городской поликлиники №12. К ней, помимо порядка девяти тысяч взрослых, прикреплено более 18 тысяч детей. Ранее медпомощь несовершеннолетним оказывали в здании 1976 года постройки, которое требовало ремонта», — рассказали в инфоцентре региональных властей.
Медучреждение обслуживает жителей Восточного административного округа. А именно — жильцов улиц Федюнинского, Пермякова, Широтной, Раушана Абдулина. В структуре поликлиники предусмотрено отделение медицинской реабилитации, кабинеты УЗИ, функциональной диагностики, маммографии, флюорографии и рентгенологии. Прием ведут участковые врачи и узкие специалисты.
Ранее URA.RU писало, что глава Тюменской области проводит ревизию медучреждений Тюмени и Тюменского района. Моор также побывал в городской поликлинике №8, недавно открывшейся в Казарово.
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