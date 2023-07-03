Власти за рубль продадут памятник в историческом центре Тюмени

04 июля 2023 в 13:44 Размер текста - 17 +

Аукцион по продаже намечен на 16 августа Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Власти Тюменской области выставили на торги архитектурный памятник «Жилой дом», находящийся в историческом центре Тюмени, вблизи Спасской церкви. Об этом сообщает департамент имущественных отношений региона. «На продажу выставлен исторический объект в центре Тюмени — памятник архитектуры регионального значения „Жилой дом“. Он расположен в центральной исторической части, по соседству располагается Тюменская филармония и Спасская церковь. Объект оценен в символический рубль», — сообщает на своем сайте областной департамент имущественных отношений. Землю под зданием готовы продать за 13 375 000 рублей. Новый владелец должен будет провести работы по сохранению объекта культурного наследия. «Жилой дом» был построен в 1887 году. В мае 2010 года здание пострадало от пожара, было разобрано, а материалы отправили на хранение. Торги по приватизации намечены на 16 августа. В настоящее время уже разработан эскиз, как будет выглядеть памятник после реконструкции. Ранее URA.RU писало и о других объектах культурного наследия, которые власти готовы продать за один рубль. В частности, это «Конторское здание с лавкой» и «Магазин Г.Н. Константинова» в Тобольске. Изображение: департамент имущественных отношений Тюменской области

Власти Тюменской области выставили на торги архитектурный памятник «Жилой дом», находящийся в историческом центре Тюмени, вблизи Спасской церкви. Об этом сообщает департамент имущественных отношений региона. «На продажу выставлен исторический объект в центре Тюмени — памятник архитектуры регионального значения „Жилой дом“. Он расположен в центральной исторической части, по соседству располагается Тюменская филармония и Спасская церковь. Объект оценен в символический рубль», — сообщает на своем сайте областной департамент имущественных отношений. Землю под зданием готовы продать за 13 375 000 рублей. Новый владелец должен будет провести работы по сохранению объекта культурного наследия. «Жилой дом» был построен в 1887 году. В мае 2010 года здание пострадало от пожара, было разобрано, а материалы отправили на хранение. Торги по приватизации намечены на 16 августа. В настоящее время уже разработан эскиз, как будет выглядеть памятник после реконструкции. Ранее URA.RU писало и о других объектах культурного наследия, которые власти готовы продать за один рубль. В частности, это «Конторское здание с лавкой» и «Магазин Г.Н. Константинова» в Тобольске.