В Тобольске памятник культуры продадут за один рубль. Фото

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Клипарт. Сургут, рубль, монета, экономика, курс валют, курс рубля
Здание, построенное более сотни лет назад, пустят с молотка по начальной цене в рубль Фото:

Объект культурного наследия «Конторское здание с лавкой» в Тобольске выставят на приватизацию по цене в один рубль. Такая информация представлена на региональном портале по имущественной поддержке бизнеса в Тюменской области. Здание, которому больше сотни лет, реализуют вместе с земельным участком, оцененым в 810 000 рублей.

«Здание является объектом культурного наследия регионального значения „Конторское здание с лавкой“. Каменное здание выстроено в центральной части нижнего посада Тобольска в 1910-х годах, по заказу купца Исая Григорьевича Баскина для торговой функции. В советское время в здании размещался „Детский мир“. Наиболее вероятная начальная цена конкурса при продаже — 1 рубль», — говорится в справке об объекте.

Отмечается, что здание находится в неудовлетворительном состоянии. Новый владелец должен будет провести работы по его сохранению и реставрации.

Приватизируют власти и землю, на которой находится памятник. Ее начальная цена — 810 000 рублей. Ранее URA.RU писало, что также за рубль в Тобольске готовы продать другой объект культурного наследия, расположенный в историческом центре — «Магазин Г.Н. Константинова».

Фото:

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Объект культурного наследия «Конторское здание с лавкой» в Тобольске выставят на приватизацию по цене в один рубль. Такая информация представлена на региональном портале по имущественной поддержке бизнеса в Тюменской области. Здание, которому больше сотни лет, реализуют вместе с земельным участком, оцененым в 810 000 рублей. «Здание является объектом культурного наследия регионального значения „Конторское здание с лавкой“. Каменное здание выстроено в центральной части нижнего посада Тобольска в 1910-х годах, по заказу купца Исая Григорьевича Баскина для торговой функции. В советское время в здании размещался „Детский мир“. Наиболее вероятная начальная цена конкурса при продаже — 1 рубль», — говорится в справке об объекте. Отмечается, что здание находится в неудовлетворительном состоянии. Новый владелец должен будет провести работы по его сохранению и реставрации. Приватизируют власти и землю, на которой находится памятник. Ее начальная цена — 810 000 рублей. Ранее URA.RU писало, что также за рубль в Тобольске готовы продать другой объект культурного наследия, расположенный в историческом центре — «Магазин Г.Н. Константинова».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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