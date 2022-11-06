Тюменским коммунистам запретили митинговать у правительства

Коммунистам не согласовали митинг возле правительства Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Администрация Тюмени запретила КПРФ проводить возле памятника Ленину собрание, посвященное празднованию Дня Октябрьской революции. Об этом лидер тюменских коммунистов Тамара Казанцева рассказала на официальной странице партии в соцсети «ВКонтакте». Она уточнила, что сотрудники мэрии обосновали отказ антиковидными ограничениями.

«Мы сразу получили запрет. Уже три года не проводим мероприятия, шествия, демонстрации. Все ссылаются на то [в администрации], что опять у нас положение особое продлено до 1 декабря, потом оно будет до 1 января продлено, как всегда, у нас. Нас постоянно отодвигают куда-то в сторону», — сообщила руководитель Тюменского областного комитета КПРФ Тамара Казанцева в интервью с представителями партии.

Митинги все же провели, но не у памятника Ленину. Коммунисты собрались в специально отведенном для публичных мероприятий месте — Комсомольском сквере.

В Тюмени проходили и другие шествия «красных». Горожане видели людей в жилетах и с красными флагами возле здания «Gazoil-Plaza» на ул. Республики, 143а. По словам депутата-коммуниста Тюменской областной думы Ивана Левченко, КПРФ об этом шествии ничего не известно. «Еще ведь Черепанов есть [глава российской коммунистической рабочей партии]. Возможно, он организовал», — предположил Левченко в беседе с URA.RU.

Другие источники агентства в тюменском отделении КПРФ подтвердили, что в партии не знают о том, кто является организатором шествия на ул. Республики. Свою причастность к ним в партии отвергли.

Ранее URA.RU сообщало, что администрация отказала в проведении митинга Российской коммунистической рабочей партии. Партийцы хотели собраться на Центральной площади Тюмени.