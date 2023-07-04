В Кургане учителей наказали за драку первоклассников, в которой школьнику повредили глаз

05 июля 2023 в 19:53 Размер текста - 17 +

В школе наказали классных руководителей первоклассников Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Кургане двух учителей первых классов привлекли к дисциплинарной ответственности за то, что их ученики устроили драку, во время которой одному из детей повредили глаз. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации. «Было проведено расследование, по результатам которого два классных руководителя привлечены к дисциплинарной ответственности. Родителями пострадавшего мальчика было написано заявление в правоохранительные органы, вопрос решается в судебном порядке. Степень вины будет определена судом», — рассказали в пресс-службе. По данным мэрии, в апреле первоклассники посетили «3D-Планетарий», расположенный во внутреннем дворе школы. В администрации сообщили, что во время мероприятия обучающийся 1А класса случайно толкнул ребенка из 1В класса. Тот в ответ нанес удар в область лица, разбив очки и причинив повреждение глаза мальчику из 1А класса. Ранее мама пострадавшего рассказала URA.RU, что ее ребенок поднял руку, чтобы что-то спросить у сотрудника планетария, и нечаянно задел мальчика из параллельного класса. Тот, кого задели, по словам женщины, ударил кулаком в лицо, разбив стекло в очках. Мама пострадавшего отметила, что ее ребенок получил проникающее ранение глазного яблока с повреждением роговицы и выпадением радужки глаза. Она добавила, что никто в школе из-за случившегося не вызвал скорую помощь, а медработника не было на месте. Помощь оказала только классный руководитель, обработав глаз перекисью водорода. Теперь у ее сына, по словам женщины, остался шрам, и ухудшается зрение. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане двух учителей первых классов привлекли к дисциплинарной ответственности за то, что их ученики устроили драку, во время которой одному из детей повредили глаз. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации. «Было проведено расследование, по результатам которого два классных руководителя привлечены к дисциплинарной ответственности. Родителями пострадавшего мальчика было написано заявление в правоохранительные органы, вопрос решается в судебном порядке. Степень вины будет определена судом», — рассказали в пресс-службе. По данным мэрии, в апреле первоклассники посетили «3D-Планетарий», расположенный во внутреннем дворе школы. В администрации сообщили, что во время мероприятия обучающийся 1А класса случайно толкнул ребенка из 1В класса. Тот в ответ нанес удар в область лица, разбив очки и причинив повреждение глаза мальчику из 1А класса. Ранее мама пострадавшего рассказала URA.RU, что ее ребенок поднял руку, чтобы что-то спросить у сотрудника планетария, и нечаянно задел мальчика из параллельного класса. Тот, кого задели, по словам женщины, ударил кулаком в лицо, разбив стекло в очках. Мама пострадавшего отметила, что ее ребенок получил проникающее ранение глазного яблока с повреждением роговицы и выпадением радужки глаза. Она добавила, что никто в школе из-за случившегося не вызвал скорую помощь, а медработника не было на месте. Помощь оказала только классный руководитель, обработав глаз перекисью водорода. Теперь у ее сына, по словам женщины, остался шрам, и ухудшается зрение.