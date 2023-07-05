В Тюмени мужчина заступился за жену и избил оппонента горячей сковородкой

Потерпевший претензий к нападавшему не имеет Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Тюмени местный житель Евгений Петров во время застолья избил бывшего супруга своей жены горячей сковородкой за то, что тот когда-то бил женщину. В объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области сообщили URA.RU, что мужчина приговорен к условному сроку за умышленное причинение вреда здоровью.

«В ходе распития между Петровым и бывшим мужем хозяйки дома началась ссора из-за того, что он ранее ее бил. Ссора переросла в драку. Петров схватил со стола горячую сковороду и ударил ей по голове мужчины, из-за чего он упал на пол. Петров не успокоился и стал бить лежащего на полу ногами по различным частям его тела», — сообщили в пресс-службе.

После случившегося пострадавший не стал обращаться в больницу. Но спустя несколько дней ему стало плохо, и он вызвал медиков. Прибывшая скорая госпитализировала мужчину. В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело за нанесение побоев. Суд приговорил обвиняемого к 3,6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года. «В судебном заседании подсудимый вину в совершенном преступлении признал полностью, от дачи показаний отказался. В свою очередь, потерпевший строгого наказания Петрову не желал, исковых требований не имел», — добавили в пресс-службе.

Ранее URA.RU сообщало, что пьяный тюменец забил до смерти своего друга. За содеянное суд приговорил мужчину к семи годам лишения свободы.