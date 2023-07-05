05 июля 2023

Губернатор Тюменской области Моор проинспектировал строительство важной развязки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Реконструкция улицы Ленина. Тюмень
Губернатор Моор и мэр Тюмени Кухарук посетили развязку Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор осмотрел ход работ на транспортной развязке улиц Мельникайте и Дружбы в городе Тюмени. Ее ввод позволит серьезно увеличить пропускную способность дороги и исключит появление пробок, о чем сообщили в информационном центре регионального правительства

«Развязка даст возможность людям из автономных округов, въезжающим в Тюмень с севера по Тобольскому тракту, попадать в центр города беспрепятственно. Также объект исключает возникновение пробок в этом районе», — передают в инфоцентре слова Андрея Лазарева, директор «Мостоотряда-36» компании «Мостострой-11». Также развязка позволит создать транспортный коридор с высокой эффективностью на участке от объездного кольца до улицы Щербакова.

Сейчас работы завершены на 85%. Строителям остается завершить работы по эстакаде и путепроводу в сторону перспективной пробивки улицы Мельникайте в направлении улицы Тимофея Чаркова.

Ранее URA.RU сообщало, что Моор в ходе своей поездки по объектам в Тюмени посетил улицу Ленина, которую начали глобально реконструировать. После этого он отправился в крупнейшую школу Тюмени, где смогут учиться 1500 человек. Также он успел отклониться от графика и пообщаться с жителями города, чьи двора сейчас благоустраивают.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор осмотрел ход работ на транспортной развязке улиц Мельникайте и Дружбы в городе Тюмени. Ее ввод позволит серьезно увеличить пропускную способность дороги и исключит появление пробок, о чем сообщили в информационном центре регионального правительства «Развязка даст возможность людям из автономных округов, въезжающим в Тюмень с севера по Тобольскому тракту, попадать в центр города беспрепятственно. Также объект исключает возникновение пробок в этом районе», — передают в инфоцентре слова Андрея Лазарева, директор «Мостоотряда-36» компании «Мостострой-11». Также развязка позволит создать транспортный коридор с высокой эффективностью на участке от объездного кольца до улицы Щербакова. Сейчас работы завершены на 85%. Строителям остается завершить работы по эстакаде и путепроводу в сторону перспективной пробивки улицы Мельникайте в направлении улицы Тимофея Чаркова. Ранее URA.RU сообщало, что Моор в ходе своей поездки по объектам в Тюмени посетил улицу Ленина, которую начали глобально реконструировать. После этого он отправился в крупнейшую школу Тюмени, где смогут учиться 1500 человек. Также он успел отклониться от графика и пообщаться с жителями города, чьи двора сейчас благоустраивают.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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