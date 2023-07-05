Губернатор Тюменской области Александр Моор осмотрел ход работ на транспортной развязке улиц Мельникайте и Дружбы в городе Тюмени. Ее ввод позволит серьезно увеличить пропускную способность дороги и исключит появление пробок, о чем сообщили в информационном центре регионального правительства
«Развязка даст возможность людям из автономных округов, въезжающим в Тюмень с севера по Тобольскому тракту, попадать в центр города беспрепятственно. Также объект исключает возникновение пробок в этом районе», — передают в инфоцентре слова Андрея Лазарева, директор «Мостоотряда-36» компании «Мостострой-11». Также развязка позволит создать транспортный коридор с высокой эффективностью на участке от объездного кольца до улицы Щербакова.
Сейчас работы завершены на 85%. Строителям остается завершить работы по эстакаде и путепроводу в сторону перспективной пробивки улицы Мельникайте в направлении улицы Тимофея Чаркова.
Ранее URA.RU сообщало, что Моор в ходе своей поездки по объектам в Тюмени посетил улицу Ленина, которую начали глобально реконструировать. После этого он отправился в крупнейшую школу Тюмени, где смогут учиться 1500 человек. Также он успел отклониться от графика и пообщаться с жителями города, чьи двора сейчас благоустраивают.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.