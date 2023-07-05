Тюменские власти изменят закон ради одного человека

В Тюменской области изменят законодательство, чтобы всего один житель региона мог получать выплату ко Дню Победы. Соответствующий проект постановления в настоящее время находится на экспертизе и размещен на региональном сайте для обсуждения проектов нормативных актов.
«Постановлением правительства Тюменской области предусмотрена единовременная денежная помощь, которая предоставляется отдельным категориям граждан в связи с празднованием Победы в Великой Отечественной войне. Предлагается дополнить категорию получателей лицами, награжденными знаком „Житель осажденного Сталинграда“. В Тюменской области на учете состоит один гражданин из данной категории», — говорится в пояснениях к проекту постановления, разработанного департаментом соцразвития региона.
В случае, если поправка будет принята, получатель ежегодно сможет претендовать на выплату к памятной дате. В 2023 году ее размер составлял 10 000 рублей. Такую сумму в Тюменской области выплатили ветеранам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, тем, кто награжден знаками «Житель блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя», а также вдовам военных, погибших в период ВОВ и войн с Финляндией и Японией, которые не вступили в новые браки.
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