Тюменские власти изменят закон ради одного человека

В Тюменской области введут выплату ко Дню Победы для одного жителя региона

06 июля 2023 в 15:05 Размер текста - 17 +

В закон внесут правило о выплате денег тем, кто награжден знаком «Житель осажденного Сталинграда» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюменской области изменят законодательство, чтобы всего один житель региона мог получать выплату ко Дню Победы. Соответствующий проект постановления в настоящее время находится на экспертизе и размещен на региональном сайте для обсуждения проектов нормативных актов. «Постановлением правительства Тюменской области предусмотрена единовременная денежная помощь, которая предоставляется отдельным категориям граждан в связи с празднованием Победы в Великой Отечественной войне. Предлагается дополнить категорию получателей лицами, награжденными знаком „Житель осажденного Сталинграда“. В Тюменской области на учете состоит один гражданин из данной категории», — говорится в пояснениях к проекту постановления, разработанного департаментом соцразвития региона. В случае, если поправка будет принята, получатель ежегодно сможет претендовать на выплату к памятной дате. В 2023 году ее размер составлял 10 000 рублей. Такую сумму в Тюменской области выплатили ветеранам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, тем, кто награжден знаками «Житель блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя», а также вдовам военных, погибших в период ВОВ и войн с Финляндией и Японией, которые не вступили в новые браки.

В Тюменской области изменят законодательство, чтобы всего один житель региона мог получать выплату ко Дню Победы. Соответствующий проект постановления в настоящее время находится на экспертизе и размещен на региональном сайте для обсуждения проектов нормативных актов. «Постановлением правительства Тюменской области предусмотрена единовременная денежная помощь, которая предоставляется отдельным категориям граждан в связи с празднованием Победы в Великой Отечественной войне. Предлагается дополнить категорию получателей лицами, награжденными знаком „Житель осажденного Сталинграда“. В Тюменской области на учете состоит один гражданин из данной категории», — говорится в пояснениях к проекту постановления, разработанного департаментом соцразвития региона. В случае, если поправка будет принята, получатель ежегодно сможет претендовать на выплату к памятной дате. В 2023 году ее размер составлял 10 000 рублей. Такую сумму в Тюменской области выплатили ветеранам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, тем, кто награжден знаками «Житель блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя», а также вдовам военных, погибших в период ВОВ и войн с Финляндией и Японией, которые не вступили в новые браки.