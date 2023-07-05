05 июля 2023

Тюменские власти изменят закон ради одного человека

В Тюменской области введут выплату ко Дню Победы для одного жителя региона
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носова Александра. Курган, подписание, подписание договора, документ с подписями, подписание документа, руки, Принятие закона, шариковая ручка
В закон внесут правило о выплате денег тем, кто награжден знаком «Житель осажденного Сталинграда» Фото:

В Тюменской области изменят законодательство, чтобы всего один житель региона мог получать выплату ко Дню Победы. Соответствующий проект постановления в настоящее время находится на экспертизе и размещен на региональном сайте для обсуждения проектов нормативных актов.

«Постановлением правительства Тюменской области предусмотрена единовременная денежная помощь, которая предоставляется отдельным категориям граждан в связи с празднованием Победы в Великой Отечественной войне. Предлагается дополнить категорию получателей лицами, награжденными знаком „Житель осажденного Сталинграда“. В Тюменской области на учете состоит один гражданин из данной категории», — говорится в пояснениях к проекту постановления, разработанного департаментом соцразвития региона.

В случае, если поправка будет принята, получатель ежегодно сможет претендовать на выплату к памятной дате. В 2023 году ее размер составлял 10 000 рублей. Такую сумму в Тюменской области выплатили ветеранам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, тем, кто награжден знаками «Житель блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя», а также вдовам военных, погибших в период ВОВ и войн с Финляндией и Японией, которые не вступили в новые браки.

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В Тюменской области изменят законодательство, чтобы всего один житель региона мог получать выплату ко Дню Победы. Соответствующий проект постановления в настоящее время находится на экспертизе и размещен на региональном сайте для обсуждения проектов нормативных актов. «Постановлением правительства Тюменской области предусмотрена единовременная денежная помощь, которая предоставляется отдельным категориям граждан в связи с празднованием Победы в Великой Отечественной войне. Предлагается дополнить категорию получателей лицами, награжденными знаком „Житель осажденного Сталинграда“. В Тюменской области на учете состоит один гражданин из данной категории», — говорится в пояснениях к проекту постановления, разработанного департаментом соцразвития региона. В случае, если поправка будет принята, получатель ежегодно сможет претендовать на выплату к памятной дате. В 2023 году ее размер составлял 10 000 рублей. Такую сумму в Тюменской области выплатили ветеранам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, тем, кто награжден знаками «Житель блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя», а также вдовам военных, погибших в период ВОВ и войн с Финляндией и Японией, которые не вступили в новые браки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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