Тюменские чиновники устроят торги за ржавые машины

В Тюменской области власти выставили на приватизацию два ржавых автомобиля

06 июля 2023 в 16:39 Размер текста - 17 +

Машины со следами коррозии хотят приватизировать и убрать из списка госимущества Фото: Игорь Пантин © URA.RU Власти Тюменской области выставили на приватизацию ржавые «Волгу» и «Газель», которые являются госимуществом, назначив торги по их продаже. Информация об аукционах опубликована на сайте правительства региона. «Сообщение проведении торгов по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Тюменской области. Лот №1: легковой ГАЗ-31105 (2008 года изготовления). На кузове присутствует сквозная коррозии металла. Лот №2: специализированный пассажирский ГАЗ-3221 (2007 г. в.). На кузове присутствуют следы повреждения лакокрасочного покрытия, а также коррозии металла», — говорится в объявлениях о проведении аукционов. Первое авто готовы продать по начальной цене в 63 000 рублей, второе — в 167 000. Заявки от желающих купить автомобили начнут принимать 10 июля, а результаты торгов подведут спустя месяц. Ранее URA.RU писало и о другом имуществе Тюменской области, которое пытаются продать с молотка. К примеру, всего за рубль можно будет приобрести архитектурный памятник в Тюмени.

Власти Тюменской области выставили на приватизацию ржавые «Волгу» и «Газель», которые являются госимуществом, назначив торги по их продаже. Информация об аукционах опубликована на сайте правительства региона. «Сообщение проведении торгов по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Тюменской области. Лот №1: легковой ГАЗ-31105 (2008 года изготовления). На кузове присутствует сквозная коррозии металла. Лот №2: специализированный пассажирский ГАЗ-3221 (2007 г. в.). На кузове присутствуют следы повреждения лакокрасочного покрытия, а также коррозии металла», — говорится в объявлениях о проведении аукционов. Первое авто готовы продать по начальной цене в 63 000 рублей, второе — в 167 000. Заявки от желающих купить автомобили начнут принимать 10 июля, а результаты торгов подведут спустя месяц. Ранее URA.RU писало и о другом имуществе Тюменской области, которое пытаются продать с молотка. К примеру, всего за рубль можно будет приобрести архитектурный памятник в Тюмени.