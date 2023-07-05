05 июля 2023

Тюменские чиновники устроят торги за ржавые машины

В Тюменской области власти выставили на приватизацию два ржавых автомобиля
© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, колесо, ржавчина, волга, автомобиль
Машины со следами коррозии хотят приватизировать и убрать из списка госимущества Фото:

Власти Тюменской области выставили на приватизацию ржавые «Волгу» и «Газель», которые являются госимуществом, назначив торги по их продаже. Информация об аукционах опубликована на сайте правительства региона.

«Сообщение проведении торгов по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Тюменской области. Лот №1: легковой ГАЗ-31105 (2008 года изготовления). На кузове присутствует сквозная коррозии металла. Лот №2: специализированный пассажирский ГАЗ-3221 (2007 г. в.). На кузове присутствуют следы повреждения лакокрасочного покрытия, а также коррозии металла», — говорится в объявлениях о проведении аукционов.

Первое авто готовы продать по начальной цене в 63 000 рублей, второе — в 167 000. Заявки от желающих купить автомобили начнут принимать 10 июля, а результаты торгов подведут спустя месяц.

Ранее URA.RU писало и о другом имуществе Тюменской области, которое пытаются продать с молотка. К примеру, всего за рубль можно будет приобрести архитектурный памятник в Тюмени.

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Власти Тюменской области выставили на приватизацию ржавые «Волгу» и «Газель», которые являются госимуществом, назначив торги по их продаже. Информация об аукционах опубликована на сайте правительства региона. «Сообщение проведении торгов по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Тюменской области. Лот №1: легковой ГАЗ-31105 (2008 года изготовления). На кузове присутствует сквозная коррозии металла. Лот №2: специализированный пассажирский ГАЗ-3221 (2007 г. в.). На кузове присутствуют следы повреждения лакокрасочного покрытия, а также коррозии металла», — говорится в объявлениях о проведении аукционов. Первое авто готовы продать по начальной цене в 63 000 рублей, второе — в 167 000. Заявки от желающих купить автомобили начнут принимать 10 июля, а результаты торгов подведут спустя месяц. Ранее URA.RU писало и о другом имуществе Тюменской области, которое пытаются продать с молотка. К примеру, всего за рубль можно будет приобрести архитектурный памятник в Тюмени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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