05 июля 2023

В Тюменской области ожидаются град и грозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Ливень. Остановка. Тюмень, остановка, ливень, дождь
В Тюмени 7 июля вероятность осадков составляет 95% Фото:

Град и грозы ожидаются на отдельных территориях Тюменской области днем 7 июля. Такой прогноз размещен на сайте тюменского филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Предупреждение о потенциально опасной погоде. Период: с 8:00 до 20:00 7 июля. Местами град, грозы», — сообщают синоптики.

Параллельно с резким ухудшением погоды метеорологи прогнозируют и диаметрально противоположные явления. Так, пока на части территорий региона будут ливни, в других местах сохранится аномальная жара — четвертый класс по шкале Нестерова, что несет в себе высокие риски пожарной опасности.

Непосредственно в Тюмени, согласно прогнозам тюменского Гидрометцентра, 7 июля будет жарко, днем температура воздуха поднимется до 28 градусов по Цельсию. Вероятность выпадения осадков составляет 95%.

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Град и грозы ожидаются на отдельных территориях Тюменской области днем 7 июля. Такой прогноз размещен на сайте тюменского филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «Предупреждение о потенциально опасной погоде. Период: с 8:00 до 20:00 7 июля. Местами град, грозы», — сообщают синоптики. Параллельно с резким ухудшением погоды метеорологи прогнозируют и диаметрально противоположные явления. Так, пока на части территорий региона будут ливни, в других местах сохранится аномальная жара — четвертый класс по шкале Нестерова, что несет в себе высокие риски пожарной опасности. Непосредственно в Тюмени, согласно прогнозам тюменского Гидрометцентра, 7 июля будет жарко, днем температура воздуха поднимется до 28 градусов по Цельсию. Вероятность выпадения осадков составляет 95%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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