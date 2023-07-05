В Тюменской области ожидаются град и грозы

06 июля 2023 в 17:02 Размер текста - 17 +

В Тюмени 7 июля вероятность осадков составляет 95% Фото: Николай Бастриков © URA.RU Град и грозы ожидаются на отдельных территориях Тюменской области днем 7 июля. Такой прогноз размещен на сайте тюменского филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «Предупреждение о потенциально опасной погоде. Период: с 8:00 до 20:00 7 июля. Местами град, грозы», — сообщают синоптики. Параллельно с резким ухудшением погоды метеорологи прогнозируют и диаметрально противоположные явления. Так, пока на части территорий региона будут ливни, в других местах сохранится аномальная жара — четвертый класс по шкале Нестерова, что несет в себе высокие риски пожарной опасности. Непосредственно в Тюмени, согласно прогнозам тюменского Гидрометцентра, 7 июля будет жарко, днем температура воздуха поднимется до 28 градусов по Цельсию. Вероятность выпадения осадков составляет 95%.

Град и грозы ожидаются на отдельных территориях Тюменской области днем 7 июля. Такой прогноз размещен на сайте тюменского филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «Предупреждение о потенциально опасной погоде. Период: с 8:00 до 20:00 7 июля. Местами град, грозы», — сообщают синоптики. Параллельно с резким ухудшением погоды метеорологи прогнозируют и диаметрально противоположные явления. Так, пока на части территорий региона будут ливни, в других местах сохранится аномальная жара — четвертый класс по шкале Нестерова, что несет в себе высокие риски пожарной опасности. Непосредственно в Тюмени, согласно прогнозам тюменского Гидрометцентра, 7 июля будет жарко, днем температура воздуха поднимется до 28 градусов по Цельсию. Вероятность выпадения осадков составляет 95%.