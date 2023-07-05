В Тюменской области ожидаются град и грозы

Град и грозы ожидаются на отдельных территориях Тюменской области днем 7 июля. Такой прогноз размещен на сайте тюменского филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«Предупреждение о потенциально опасной погоде. Период: с 8:00 до 20:00 7 июля. Местами град, грозы», — сообщают синоптики.
Параллельно с резким ухудшением погоды метеорологи прогнозируют и диаметрально противоположные явления. Так, пока на части территорий региона будут ливни, в других местах сохранится аномальная жара — четвертый класс по шкале Нестерова, что несет в себе высокие риски пожарной опасности.
Непосредственно в Тюмени, согласно прогнозам тюменского Гидрометцентра, 7 июля будет жарко, днем температура воздуха поднимется до 28 градусов по Цельсию. Вероятность выпадения осадков составляет 95%.
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