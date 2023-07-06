Курганские чиновники судятся с ГУ МЧС из-за нарушений противопожарных мер

Курганские власти судятся с МЧС из-за противопожарных мер Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

Чиновники администраций округов Курганской области пытаются оспорить в судах предписания ГУ МЧС об устранении нарушений, выданные им в ходе проверок. Некоторым из них уже отказали в жалобах на решения ведомства, сообщает система ГАС «Правосудие».

«Отказать в удовлетворении административного иска администрации Шадринского муниципального округа Курганской области к Главному управлению МЧС Российской Федерации <…> о признании предписания незаконным», — сообщается в материалах Шадринского районного суда. Мэрия не смогла добиться отмены предписания об устранении нарушений до 1 августа. Похожие апелляции по административным делам о нарушениях пожарной безопасности поданы в Курганский областной суд. Среди апеллянтов числятся администрации Петуховского, Частоозерского, Сафакулевского округов, сельсоветов Варгашинского и Далматовского районов.

Администрация Шадринского округа в своем иске указывала на несоответствие численности населенных пунктов при проверке МЧС. Также чиновники заявили, что в бюджете округа нет средств на выполнение мероприятий по устранению найденных нарушений. Суд отметил, что округ ранее получал предписания ведомства, которые не были выполнены. «Финансовое положение муниципального образования не может влиять на срок устранения нарушений требований пожарной безопасности», — отметили в суде. В качестве довода судом был указан разрушительный пожар в селе Юлдус, где сгорели дома и погибли люди.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники курганского ГУ МЧС проводят проверки в мэриях на предмет устранения нарушений противопожарных мер. Также отмечалось, что курганские власти выделяют недостаточно средств на борьбу с пожарами.