В Москве опровергли возгорание в ресторане «Кафе Пушкинъ»

06 июля 2023 в 23:07 Размер текста - 17 +

Возгорание произошло в здании рядом с рестораном «Кафе Пушкинъ» Фото: Размик Закарян © URA.RU Возгорания в ресторане «Кафе Пушкинъ» не было, при пожаре в соседнем здании никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе группы Maison Dellos, владельца ресторана. «Возгорания в „Кафе Пушкинъ“ не было, но огонь в соседнем здании уже локализован», — сообщили в пресс-службе, передает РИА Новости. Там отметили, что пострадавших нет. Ранее в СМИ сообщалось, что кровлю ресторана дворянской кухни «Кафе Пушкинъ» на Тверском бульваре охватил пожар. В этот же день в лабораторном корпусе Института органической химии в столице произошел взрыв.

Возгорания в ресторане «Кафе Пушкинъ» не было, при пожаре в соседнем здании никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе группы Maison Dellos, владельца ресторана. «Возгорания в „Кафе Пушкинъ“ не было, но огонь в соседнем здании уже локализован», — сообщили в пресс-службе, передает РИА Новости. Там отметили, что пострадавших нет. Ранее в СМИ сообщалось, что кровлю ресторана дворянской кухни «Кафе Пушкинъ» на Тверском бульваре охватил пожар. В этот же день в лабораторном корпусе Института органической химии в столице произошел взрыв.