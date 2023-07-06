В Москве опровергли возгорание в ресторане «Кафе Пушкинъ»

Возгорание произошло в здании рядом с рестораном «Кафе Пушкинъ»
Возгорания в ресторане «Кафе Пушкинъ» не было, при пожаре в соседнем здании никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе группы Maison Dellos, владельца ресторана.
«Возгорания в „Кафе Пушкинъ“ не было, но огонь в соседнем здании уже локализован», — сообщили в пресс-службе, передает РИА Новости. Там отметили, что пострадавших нет.
Ранее в СМИ сообщалось, что кровлю ресторана дворянской кухни «Кафе Пушкинъ» на Тверском бульваре охватил пожар. В этот же день в лабораторном корпусе Института органической химии в столице произошел взрыв.
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