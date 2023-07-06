В Москве опровергли возгорание в ресторане «Кафе Пушкинъ»

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Ресторан Хачапури для Пушкина. Екатеринбург, хачапури для пушкина, neobistro puskina 4
Возгорание произошло в здании рядом с рестораном «Кафе Пушкинъ» Фото:

Возгорания в ресторане «Кафе Пушкинъ» не было, при пожаре в соседнем здании никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе группы Maison Dellos, владельца ресторана.

«Возгорания в „Кафе Пушкинъ“ не было, но огонь в соседнем здании уже локализован», — сообщили в пресс-службе, передает РИА Новости. Там отметили, что пострадавших нет.

Ранее в СМИ сообщалось, что кровлю ресторана дворянской кухни «Кафе Пушкинъ» на Тверском бульваре охватил пожар. В этот же день в лабораторном корпусе Института органической химии в столице произошел взрыв.

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Возгорания в ресторане «Кафе Пушкинъ» не было, при пожаре в соседнем здании никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе группы Maison Dellos, владельца ресторана. «Возгорания в „Кафе Пушкинъ“ не было, но огонь в соседнем здании уже локализован», — сообщили в пресс-службе, передает РИА Новости. Там отметили, что пострадавших нет. Ранее в СМИ сообщалось, что кровлю ресторана дворянской кухни «Кафе Пушкинъ» на Тверском бульваре охватил пожар. В этот же день в лабораторном корпусе Института органической химии в столице произошел взрыв.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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